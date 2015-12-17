汽车产业：美国升息可能会削弱汽车生产商的利润率和销售

路透12月16日 - 分析师指出，美国升息可能在未来一年降低汽车生产商的利润率，且最终令汽车销售和汽车贷款业务失去一些动能。

随着美联储收紧货币政策，福特 和通用汽车 等公司及其旗下金融子公司在债市的融资成本将升高，而鉴于竞争压力，他们又难以将额外成本转嫁给消费者。

贷款部高管认为，对消费者而言，即便汽车贷款利率上升1个百分点，汽车和卡车需求应该也会保持强劲。汽车连锁经销商Group 1 Automotive的金融服务副总裁Pete deLongchamps称，以3万美元的贷款为例，利率上升1个百分点，意味着消费者每月还款平均增加16美元。

但随着时间的推移，利率上升可能将令新车销售放缓。

AlixPartners的咨询顾问Mark Wakefield指出，消费者买车时更看重付款模式，而非车价。

福特汽车发言人表示，汽车制造商预计即便利率上调，也不会对销售立刻产生影响。通用汽车旗下金融部门的一位发言人拒绝置评。（完）