台湾货币市场：隔拆微升，短票利率因市场大金主反向拆入三级跳

* 隔拆利率升1基点，一周左右升2-3个基点 * 市场金主反向拆入，短票利率三级跳 * RP利率持稳，短钱充沛跨月情势不明 记者 罗两莎 路透台北12月17日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周四微幅走升。资金调度人员指出，今 天因大型银行持续暂停拆出，并在市场大举拆入资金，各银行资金调人员均绷紧神经，纷纷 拉高拆借利率，从隔夜到一周左右拆款利率全面走扬。 他们表示，距离年关只剩半个月时间，市场原已忧心资金将趋紧，心态较保守，再加上 过去原为市场资金供应者的大型金融机构，这两天反向操作成资金需求者，致拆款利率上扬 。 〞早上有点混乱，因为大型金融机构继续在市场上拿钱，拆款利率有上来一些。〞一位 大型商银资调人员说。 大型金融机构资调人员称，为支应放款资金需求，今天持续拆入资金；但就整体而言， 资金依旧是充沛的。 另有多位资调人员说，受到〞大金主〞继续在拆款市场拿钱影向，今天拆款市场稍显混 乱，拆款大都以到续做为主，利率亦因资金需求殷切而走扬，除隔拆利率自原来的0.300%微 升至0.31%，一周左右拆借利率上升2至3个基点亦升至0.37-38%。 本地时间12:30 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.813 32.950 台湾加权指数 8,275.83 8,184.66 隔夜银行间拆款加权平均 0.309% 0.302% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.320% 0.270-0.330% --一周拆款利率区间 0.300-0.400% 0.300-0.380% **短票利率三级跳冲至0.42%** 短票市场方面，交易员指出，由于大型金融机构今天持续在市场拆入资金，短票市场资 金顿时大失血，利率因而三级跳，不仅月内利率自0.36%升至0.37%，跨月更是一口气跳升4 、5个基点。 〞今天市场很缺钱，连大金主都在市场上找钱，大家都吓死了，短票利率三级跳。〞一 位大型票券公司交易员说。 他们表示，由于银行体系资金出现资金短缺现象，特别是〞大金主〞这两天都没有多余 的资金买票，短票利率瞬间冲高，30天自保短票利率告别0.37%的低水准，一口气冲到0.41% 至0.42%，且逾半已成交于0.42%；60天及90天期利率也跟着走扬。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票利率大幅跳升，月内主要成交在0.37%， 上日则为0.36%，跨月主要成交在0.42%，部分成交在0.41%；上日则为0.37%。而60天期、90 天期短票利率主要成交在0.43%和0.44%，上日则为0.38%和0.39%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.37 9%，上日则在0.383%；上日区间为0.37-0.41%，前日区间则在0.36-0.41%；上日成交量65.9 4亿台币，前日66.88亿台币。 今日央行定存单到期金额1,893.5亿台币，发行金额稍晚央行公布。 本周到期央行定存单共1兆31.3亿台币，周五为575亿。 拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为161亿台币，累积超额准备为2,200亿 台币、加计前期1%的超额准备达3,039亿台币。 **RP利率大致持稳** 债券附买回市场方面，证券商交易员称，今天投信资金有进有出，但整体而尚属充裕， 目前是银行端的资金比较紧，利率暂时不变，但若银行体系资金若持续趋紧，RP利率可能会 被迫往上调。 〞利率暂时不变，下午就看老大(央行)怎么讲。〞一位大型证券商交易员说。 路透调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四(17日)的第四季理监事会议，将维持 利率不变。台湾景气虽仍低迷，但美国联邦储备理事会本周四凌晨可能升息，因此继第三季 的四年来首次降息动作之后，台湾央行此次料暂按兵不动。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.38-0.39%，与上日水准一致；10天 期以上公司债RP主要成交在0.48-0.49%，与上日相同。债券附买回成交利率高低，与票券商 及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。 票券公司方面，交易员指出，今天投信公司资金充沛，RP利率维持不变，但多属短钱， 跨月资金情势不明朗。 〞今天投信钱很多，但都是短钱。〞一位大型票券公司交易员说。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持稳；短天期公债附买回利率区 间落在0.30-0.32%，与上日水准相同；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.37%，上日亦 同。(完) (审校 林高丽)