中国货币市场：IPO解冻资金在途短暂抑制供给，美升息影响仍需时间观察

路透上海12月17日 - 中国银行间市场周四主要回购利率未脱区间震荡，而因IPO解冻资金在途以及叠加缴税因素影响，大行资金供给相对谨慎，不过整体供需仍大体保持平衡局面。

交易员表示，今日IPO解冻资金将逾万亿元，随着回款陆续到账IPO短期扰动将很快结束，流动性也将重回充裕格局，而市场对年内还有一次降准的预期依旧强烈，短期资金面宽松大势料不改；而美联储昨夜不出意外的启动升息，其对资金流动的影响仍需一段时间来观察。

“今天大行确实资金出的减少了，（新股资金）解冻会有在途的因素，又赶上缴税，不过总的来说都还行，问题不大。”上海一券商交易员称。

她并指出，美国加息对资金流向的影响还需进一步观察，而因为外汇占款的降幅比较大，市场对于年内再度降准的预期依旧较为强烈。

在11月央行口径外汇占款减少3,158亿元人民币，创历史第二大单月降幅后，当月金融机构外汇占款亦减少2,213亿元，继上月小幅增长后再度转负。

上海和深圳交易所本周一网上申购的九只股票冻结资金，将于今日解冻。另外，一般月中时段，银行需将代收的税款缴纳入国库，相应资金将被抽离。

华东一银行交易员谈到，今日国有大行及股份制银行出资大多较为有限，不过国开供给依旧充足，加上一些中小机构也有不少供给，资金面收敛的程度不算很明显，仍属可控范围。

她认为，年内资金面应无太大问题，市场本身流动性就比较宽裕，加上降准的可能性犹存；不过还需要关注美国升息的中长期影响，如果美国经济持续复苏，欧洲经济也回暖，而中国经济却回升乏力，未来资金流出中国的规模可能进一步加大，并对流动性形成持续压力。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊癒。联邦公开市场委员会(FOMC)将指标利率上调25个基点至0.25%-0.50%，为关于经济是否强健到足以承受更高借贷成本的冗长争论划下句点。

中国央行公开市场今日进行300亿元人民币逆回购操作，期限七天，利率依旧持稳在2.25%。据此计算，本周转为净投放，规模100亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7684 1.7725 -0.41

七天 2.3293 2.3534 -2.41

14天 2.6343 2.6204 +1.39

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9750 0.5450 +243.00

七天 2.7350 2.0550 +68.00

14天 2.7000 2.3300 +37.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7800 1.7800 +0.00

七天 2.4300 2.4000 +3.00

14天 2.6800 2.6000 +8.00

Shibor

其中:隔夜 1.7930 1.7900 +0.30

七天 2.2990 2.3010 -0.20

三个月 3.0481 3.0475 +0.06