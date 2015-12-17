更新版 1-中国基金：基金业协会拟推出若干项自律举措规范私募投资基金

* 拟推若干项自律举措规范私募投资基金发展

* 只有登记备案机构方可从事私募基金募集活动

* 委托销售机构募集必须承担特定投资者适当性责任

* 私募管理人必须与监督机构联名开立资金专用账户 (新增部分具体内容)

路透北京12月17日 - 中国基金业协会会长洪磊周四表示，将通过自律规范、行为指引、自律公约等适当方式引导行业规范发展，拟推出若干项自律举措，涵盖私募投资基金募集行为、合同规范、信息披露、管理人、托管与外包和投资顾问业务等多个方面。

协会网站新闻稿称，将明确私募基金募集主体的资格，即只有在中国基金业协会登记的私募基金管理人、在中国证监会注册取得基金销售业务资格且成为中国基金业协会会员的机构及其从业人员方可从事私募基金的推介、发售等募集活动。

其次，将明确私募基金管理人在委托基金销售机构募集基金时，必须承担特定的投资者适当性责任。明确了从非特定投资者到特定投资产者再到合格投资者的认定程序，规定了基金销售机构负有相应义务，严格履行合格投资者筛选、调查和确认的责任。

再次，规定了私募基金管理人必须与监督机构联名开立募集结算资金专用账户，统一归集管理募集资金，要求私募基金管理人应当在投资者签署基金合同后以录音电话、电邮等适当方式进行回访，并且规定未经电话回访确认程序，私募基金管理人不得签署基金合同。

自律举措规定了私募基金信息披露的主体、对象、内容和方式。在基金募集期间，要求私募基金的宣传推介材料及招募说明书内容应当如实披露基金产品的基本信息，应当与基金合同保持一致，如有不一致应当向投资者特别说明。

自律举措要求，在基金运作期间，要求私募基金应至少每季度向投资者披露一次，其中单只募集规模达到5,000万以上的私募证券投资基金至少每月向投资者披露一次，并规定了必须披露的内容和时限。此外，还规定了私募基金管理人的重大事项披露制度。

自律举措对契约型、合伙型与公司型私募基金提出了差异化自律要求。其中契约型私募基金合同指引要求最高，就基金财产的独立性、私募基金管理人风险揭示责任、托管人责任、分级产品设计等影响基金投资者权益与资金安全的重要条款作了全面规定。

自律举措还明确了私募基金无托管时基金管理人必须尽到明示和风险提醒义务，善尽资产安全职责；有托管时应保证基金资产在托管账户下封闭运营，托管人应对基金资产的投资方向和资金划转行为履行尽职调查义务，保障基金资产的运用符合合同约定和投资人利益。

周三基金业协会发布私募投资基金募集行为管理办法初稿并向社会公开征求意见，拟以行业自律规则的形式发布实施。该办法从向不特定对象宣传的内容限制、向特定对象推介私募基金、合格投资者确认及合同签署的三个阶段出发，明确了私募基金募集的程序。

基金业协会指出，目前私募基金行业风险不断积聚。截至11月，中国基金业协会共办结143件（次）涉嫌违规的私募案件。涉及的主要违法违规类型表现为公开宣传、虚假宣传、保本保收益、向非合格投资者募集资金、非法集资、非法吸收公众存款等。[nL3T1461Q4}