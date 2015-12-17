美国贸易：惠而浦提出诉愿，要求政府向中国洗衣机征收进口关税

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透华盛顿12月16日 - 惠而浦(Whirlpool) 周三因自中国进口的洗衣机价格低廉，向美国国际贸易委员会(ITC)提出抗议，此举最终可能导致三星电子 与LG电子(LG Electronics) 的产品被征收关税。
惠而浦提出的诉愿包含上方开口式与前开口式洗衣机，以及大型家用柜式洗衣机、洗衣桶、洗衣篮或滚筒的部分零件。
2012年，美国发现韩国与墨西哥进口洗衣机的售价过于低廉，或受到政府支持而有不公平竞争的情形后，对其征收关税。惠而浦在提交的文件中表示，这些税金遭到规避。
“简而言之，就是从2013年开始，三星与LG把倾销洗衣机的制造地从韩国与墨西哥换成了中国，”惠而浦总裁Marc Bitzer在声明中表示。
惠而浦表示，决定进口关税高低的倾销差价幅度最高达109%。(完) (编译 陈宗琦；审校 白云)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导