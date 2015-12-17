美国贸易：惠而浦提出诉愿，要求政府向中国洗衣机征收进口关税

路透华盛顿12月16日 - 惠而浦(Whirlpool) 周三因自中国进口的洗衣机价格低廉，向美国国际贸易委员会(ITC)提出抗议，此举最终可能导致三星电子 与LG电子(LG Electronics) 的产品被征收关税。

惠而浦提出的诉愿包含上方开口式与前开口式洗衣机，以及大型家用柜式洗衣机、洗衣桶、洗衣篮或滚筒的部分零件。

2012年，美国发现韩国与墨西哥进口洗衣机的售价过于低廉，或受到政府支持而有不公平竞争的情形后，对其征收关税。惠而浦在提交的文件中表示，这些税金遭到规避。

“简而言之，就是从2013年开始，三星与LG把倾销洗衣机的制造地从韩国与墨西哥换成了中国，”惠而浦总裁Marc Bitzer在声明中表示。