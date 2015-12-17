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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 12:14 BJT

《全球汇市》美元兑避险货币上扬，商品价格下跌拖累澳元和加元

此外，原油等大宗商品重拾跌势，澳元与加元等商品货币受创。

澳元兑美元 下跌0.7%，至0.7182美元。加元兑美元 报1.3804加元，接近隔夜触及的11年半低点1.3848加元。

中国央行周四将人民币兑美元中间价 设在四年半新低，体现美联储加息后美元的普遍上涨。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0838 1.0911 -0.67 -10.41 1.2097

美元/日圆 122.52 122.20 0.26 2.56 119.68

欧元/日圆 132.79 133.33 -0.41 -8.56 144.78

美元/瑞郎 0.9957 0.9899 0.59 0.16 0.9941

英镑/美元 1.4940 1.4999 -0.39 -4.06 1.5573

美元/加元 1.3801 1.3778 0.17 18.79 1.1618

澳元/美元 0.7175 0.7231 -0.77 -12.16 0.8168

新西兰元/美元 0.6727 0.6793 -0.97 -13.72 0.7797

澳元/日圆 87.880 88.360 -0.54 -10.08 97.750

新西兰元/日圆 82.420 83.010 -0.71 -11.85 93.310

英镑/日圆 183.04 183.29 -0.14 -1.51 186.38

澳元/新西兰元 1.0657 1.0629 0.26 1.80 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李爽/汪红英/许娜/刘秀红/孙国玉；审校 高琦/王丽鑫/白云/孙茉莉)

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