日本财政：执政联盟通过80亿美元轻减税率方案，食品消费税将免于上调

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
若未能确保融资来源，则将使得日本2020财政年度前平衡基本预算的目标受到威胁。
然而安倍晋三所属的自民党将向公明党让步，允许生鲜及加工食品免于加税以支持低所得人士，此举显然不是为了盟友着想。
“执政联盟所达成的减税协议并不利于整顿财政，”三菱UFJ摩根士丹利的资深市场分析师Naomi Muguruma表示。
“问题在于他们是否能够展现确保永久性的融资来源的决心，尽管这意味着明夏参议院选举过后将得采行政治上相当痛苦的措施。”
执政联盟亦签署了一份计画，将把企业税的有效税率从32.11%降至29.97%，并在2018财年进一步降至29.74%。
宫泽洋一称，2016年的整体年度税制改革将会让全国税收每年平均减少200亿日圆，地方税减少200亿日圆。(完)
(编译 李婷仪/张明钧; 审校 杜明霞/陈宗琦)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导