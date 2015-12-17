日本财政：执政联盟通过80亿美元轻减税率方案，食品消费税将免于上调

若未能确保融资来源，则将使得日本2020财政年度前平衡基本预算的目标受到威胁。

然而安倍晋三所属的自民党将向公明党让步，允许生鲜及加工食品免于加税以支持低所得人士，此举显然不是为了盟友着想。

“执政联盟所达成的减税协议并不利于整顿财政，”三菱UFJ摩根士丹利的资深市场分析师Naomi Muguruma表示。

“问题在于他们是否能够展现确保永久性的融资来源的决心，尽管这意味着明夏参议院选举过后将得采行政治上相当痛苦的措施。”

执政联盟亦签署了一份计画，将把企业税的有效税率从32.11%降至29.97%，并在2018财年进一步降至29.74%。

宫泽洋一称，2016年的整体年度税制改革将会让全国税收每年平均减少200亿日圆，地方税减少200亿日圆。(完)