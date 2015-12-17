中国债市动态：现券一二级齐步向暖，美联储加息靴子落地影响偏中性

路透上海12月17日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率走低后反弹，整体较上日小跌。交易员称，美联储加息靴子落地，不确定性消除并提振国内政策宽松预期，现券一度买气稍盛，不过因机构此前早有预期，随后市场情绪平复，收益率收窄跌幅；一级口行新债结果显示机构需求亦较好。

他们并称，整体看美联储政策影响较为中性，未来债市走势还取决于国内经济和政策走势，而货币宽松格局料还将延续。

“早上国开takn一波，可能觉得年内最大的负面因素(美联储加息)落地了，主要是情绪吧，”上海一银行交易员称，盘面看，基本参与的都是农商行和大行，后来收益率又反弹回去两个点，现在比昨天下了不到1.5bp（基点）；国债相对收益率下的少一点。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊癒。联邦公开市场委员会(FOMC)将指标利率上调25个基点至0.25%-0.50%，为关于经济是否强健到足以承受更高借贷成本的冗长争论划下句点。

华南一券商交易员认为，一般来说，美联储加息落地，市场会解读为利空出尽，但是因为之前市场已经充分反映了，所以对债市的影响不算大。

他并指出，未来还看中国央行政策抉择，其实完全可以选择降准对冲，但是也存一定不确定性，因此未来债市走势还要看经济基本面状况如何，国内偏宽松状态一时难改。

一级方面，进出口银行上午招标的五年期固息增发债收益率为3.1337%，同时招标的10年期增发债中标收益率为3.4459%；两期债对应投标倍数分别为3.24倍和3.39倍。

10年期国债150023最新报价 在3.0000%/2.9805%，上日尾盘为3.0100%/2.9900%；10年期国开债150210券最新报价 在3.3700%/3.3600%，上日尾盘为3.3925%/3.3750%。