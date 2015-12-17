中国汇市：强购汇打压人民币跌至四年半新低，美升息后中国央行引导贬值预期

* 人民币随中间价大跌至四年半新低

* 美联储如期升息，人民币看空加重

* 央行引导贬值预期致购汇大增

* 盘中遇结汇拦截人民币汇率走稳

路透北京12月17日 - 人民币兑美元即期 周四早盘大跌触及6.4828的四年半新低后走稳，中间价九连跌亦刷新四年半新低。交易员称，美联储加息，加上中间价大跌引导，早盘购汇大增。盘中遇结汇盘维稳，市场心领神会，汇率走稳。

他们并指出，由于昨夜美元升值后欧元日圆贬值，人民币一篮子货币的有效汇率升值，今日贬100点属正常。年底预计美元指数将横盘整理，但明年看贬人民币的预期很浓。由于央行引导人民币兑美元贬值，市场提前购汇计划致购汇大增，预计12月银行结售汇逆差将继续扩大。

“不只是美联储加息，今天（美元对人民币）中间价调高了100多点，央行继续引导人民币贬值，...后来发现再往上买的话央行会出来干预，大家就不往上买了，或者慢慢买，市场在这个位置就逐渐出清了。”一股份行交易员称。

“感觉央行以前因为SDR什么的扛着不让人民币贬值，现在不想再扛了。贬值对经济也是好事情。”他并称。

美联储12月议息会议决定提升基准利率25个基点，并表示未来加息路径将取决于真实经济前景的变化。

中国国家外汇管理局周四公布，11月银行结售汇逆差548亿美元，较上月的201亿美元大增1.7倍。其中银行代客结售汇逆差434亿美元，银行自身结售汇逆差114亿美元。

北京时间12:26，人民币兑美元 即期报6.4819元，上日收报6.4733元。今日人民币兑美元中间价 报6.4757元，上日中间价为6.4626元。人民币兑美元即期成交额 为126.3亿美元，上日半日为76.88亿美元。

全球汇市方面，美元兑欧元和日圆周四上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)决定进行2006年以来的首次加息，推动风险偏好和美债收益率(殖利率)上升。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.748元，上日尾盘为6.727元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5481/6.5495元, 上一交易日尾盘报6.5226元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4816。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。