中国汇市：强购汇打压人民币跌至四年半新低，美升息后中国央行引导贬值预期

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
* 人民币随中间价大跌至四年半新低
* 美联储如期升息，人民币看空加重
* 央行引导贬值预期致购汇大增
* 盘中遇结汇拦截人民币汇率走稳
路透北京12月17日 - 人民币兑美元即期 周四早盘大跌触及6.4828的四年半新低后走稳，中间价九连跌亦刷新四年半新低。交易员称，美联储加息，加上中间价大跌引导，早盘购汇大增。盘中遇结汇盘维稳，市场心领神会，汇率走稳。
他们并指出，由于昨夜美元升值后欧元日圆贬值，人民币一篮子货币的有效汇率升值，今日贬100点属正常。年底预计美元指数将横盘整理，但明年看贬人民币的预期很浓。由于央行引导人民币兑美元贬值，市场提前购汇计划致购汇大增，预计12月银行结售汇逆差将继续扩大。
“不只是美联储加息，今天（美元对人民币）中间价调高了100多点，央行继续引导人民币贬值，...后来发现再往上买的话央行会出来干预，大家就不往上买了，或者慢慢买，市场在这个位置就逐渐出清了。”一股份行交易员称。
“感觉央行以前因为SDR什么的扛着不让人民币贬值，现在不想再扛了。贬值对经济也是好事情。”他并称。
美联储12月议息会议决定提升基准利率25个基点，并表示未来加息路径将取决于真实经济前景的变化。
中国国家外汇管理局周四公布，11月银行结售汇逆差548亿美元，较上月的201亿美元大增1.7倍。其中银行代客结售汇逆差434亿美元，银行自身结售汇逆差114亿美元。
北京时间12:26，人民币兑美元 即期报6.4819元，上日收报6.4733元。今日人民币兑美元中间价 报6.4757元，上日中间价为6.4626元。人民币兑美元即期成交额 为126.3亿美元，上日半日为76.88亿美元。
全球汇市方面，美元兑欧元和日圆周四上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)决定进行2006年以来的首次加息，推动风险偏好和美债收益率(殖利率)上升。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.748元，上日尾盘为6.727元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5481/6.5495元, 上一交易日尾盘报6.5226元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4816。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完) (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导