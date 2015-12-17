全球金属：LME可能将电子仓储追踪系统扩展至金属以外商品

**更广范围**

Chamberlain称，Sword系统仅适用于LME合约获批交付的特定品级的精炼金属，但新系统将扩大应用范围，其他品级的金属、矿石和加工制品也将包括在内。

据分析师预估，单就铝行业而言，就约有800万吨精炼铝存储于非交易所仓库中。所以新系统未来潜力巨大。

Shield系统还将扩大LME的地域覆盖面，而不仅限于LME认证的仅在净消费地设立的仓库。

“在智利，我们不允许在LME交付铜，因为它属于净供应地，但是这里有很多金属需要存储，”Chamberlain称。

智利为全球最大的铜生产国。铜广泛应用于建筑、电力和交通运输等诸多行业，被一些人视为全球经济状况的晴雨表。

由香港交易所拥有的LME希望在中国推出Shield系统，尽管该交易所尚未获得中国政府批准在华设立交割库。

“中国潜在参与者对Shield系统很感兴趣，”Chamberlain称。

“作为香港交易所的一部分，我们正在与母公司密切合作，共同分析在中国市场的机会，并以适当方式部署(Shied系统)。”(完) (编译 李爽/刘秀红；审校 王颖/孙茉莉)