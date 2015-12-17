全球金属：LME可能将电子仓储追踪系统扩展至金属以外商品

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
**更广范围**
Chamberlain称，Sword系统仅适用于LME合约获批交付的特定品级的精炼金属，但新系统将扩大应用范围，其他品级的金属、矿石和加工制品也将包括在内。
据分析师预估，单就铝行业而言，就约有800万吨精炼铝存储于非交易所仓库中。所以新系统未来潜力巨大。
Shield系统还将扩大LME的地域覆盖面，而不仅限于LME认证的仅在净消费地设立的仓库。
“在智利，我们不允许在LME交付铜，因为它属于净供应地，但是这里有很多金属需要存储，”Chamberlain称。
智利为全球最大的铜生产国。铜广泛应用于建筑、电力和交通运输等诸多行业，被一些人视为全球经济状况的晴雨表。
由香港交易所拥有的LME希望在中国推出Shield系统，尽管该交易所尚未获得中国政府批准在华设立交割库。
“中国潜在参与者对Shield系统很感兴趣，”Chamberlain称。
“作为香港交易所的一部分，我们正在与母公司密切合作，共同分析在中国市场的机会，并以适当方式部署(Shied系统)。”(完) (编译 李爽/刘秀红；审校 王颖/孙茉莉)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导