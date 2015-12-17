《中国央行票据未到期一览表》--12月17日

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
累计未到期余额: 4,222亿元人民币 到期日 发行期限(月) 代码 发行收益率(%) 发行量(亿元) ---------------------------------------------------------- 2016/7/16 36 1001060N 3.3700 1,103 7/30 36 1001065N 3.5000 735 8/13 36 1001069N 3.5000 755 8/27 36 1001074N 3.5000 515 9/10 36 1001079N 3.5000 851 9/27 36 1001084N 3.5000 49 10/15 36 1001089N 3.5000 55 10/29 36 1001094N 3.5000 59 11/12 36 1001099N 3.5000 100 当年累计： 4,222(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导