背景资料：中国人民银行四季度公开市场操作一览表

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
以下为中国人民银行2015年第四季度所进行的各期逆回购操作金额和利率： 日期 招标量 7天期(%) 14天期(%) (亿元人民币) 12/17 300 2.25% -- 12/15 100 2.25% -- 12/10 200 2.25% -- 12/8 100 2.25% -- 12/3 300 2.25% -- 12/1 500 2.25% -- 11/26 200 2.25% -- 11/24 100 2.25% -- 11/19 200 2.25% -- 11/17 100 2.25% -- 11/12 100 2.25% -- 11/10 100 2.25% -- 11/5 100 2.25% -- 11/3 100 2.25% -- 10/29 100 2.25% -- 10/27 100 2.25% -- 10/22 200 2.35% -- 10/20 250 2.35% -- 10/15 500 2.35% -- 10/13 400 2.35% -- 10/8 1,200 2.35% -- 注: 浏览央行2015年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2014年四季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导