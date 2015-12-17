中国经济：明年上半年将企稳，受万亿级基建投资将落地等拉动--专家

路透北京12月17日 - 中国清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵周四称，万亿级基础设施投资落地、房地产持续去库存以及二胎政策落地对消费的拉动，将促进明年上半年中国实体经济企稳。

他在出席一论坛时并认为，2016年中国应精心管理资本账户，使国内货币政策与美国相对脱钩，并适当放宽人民币汇率浮动区间；同时适当降准降息，降低实体经济融资成本。

“积攒到现在，3万亿基础设施投资因各种原因未落地，如果明年上半年一大部分的项目能及时落地，将支撑实体经济企稳。”曾任职央行货币政策委员的李稻葵称。

房地产方面，他认为，今年5月起全国房地产成交量及价格上行，这个过程持续到明年上半年足以消化一部分库存，也将引导当地开发商开始投资融资，支撑中国稳增长。

此外，即将落地的计划生育改革也将拉动消费增长。“明年下半年开始应该有个占GDP（国内生产总值）0.2（个百分点）的向上的拉动力，就是二胎政策带来的。”他表示。

中国今年经济增长预期目标为7%左右。在全球经济增长放缓的背景下，今年前三季度中国经济增长6.9%。近日公布的11月经济指标显示中国经济略有企稳，但房地产投资一路下行且产能过剩仍难消化，弱势格局暂难改观。

央行研究局周三发布最新工作论文预计，今明两年中国GDP增速料分别放缓至6.9%和6.8%；中国社科院当日亦发布2016年中国经济蓝皮书预计，明年中国经济增速料降至6.6-6.8%。

**美国加息加速资金外流，亦为人民币提供机遇**

对于美联储近10年来的首次加息，李稻葵认为，其对中国最直接的影响是加重人民币汇率贬值预期，一定程度上还会加速资金外流，但同时也为人民币提供了机遇。

“如果人民币能够抓住估计金融动荡的时间，在国际货币市场出现大规模波动的情况下，保持人民币合理的汇率浮动，就可以显示出人民币作为新兴的、未来的国际货币的真正作用，乱世方显英雄。”他说。

李稻葵并预计，中国央行一方面会通过精心管理资本账户，已经承诺开放的加快开放，没有承诺开放的坚决抓违规，严格控制资金的过快外流；另一方面，强调人民币盯住一揽子货币而非美元，并保持对一揽子货币稳定。

据他估算，11月中国外汇储备下降，60%是汇率变动引起，20%是市场将人民币兑换成美元但资金仍存放在国内，剩下的20%才是资金的流出。