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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 14:30 BJT

全球金市：金价下跌，受美联储升息及美元飙升影响

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价格 变动 涨跌%

现货金 1066.2 -6.36 -0.59

现货银 14.06 -0.114 -0.8

现货铂金 860.2 -12.9 -1.48

现货钯金 555.55 -12.9 -2.27

COMEX期金 1065.7 -11.1 -1.03

COMEX期银 14.055 -0.193 -1.35

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/蔡美珍；审校 王兴亚/王洋)

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