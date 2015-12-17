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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 14:29 BJT

台湾股市：随美股大涨1.65%，静待午后台湾央行会议

路透台北12月17日 - 台湾股市周四大幅反弹收升1.65%，跟随美国联邦储备理事会宣布降息后美股涨势。但分析师认为，美股后续料不致持续大幅走高，仍要留意全球市场资金由新兴市场撤出的情况。

台湾加权股价指数 收升1.65%报8,319.67点；今日成交初值 为916.78亿台币，上交易日修正后为895.90亿。

华南永昌投顾董事长储祥生说，〞应该注意的是新兴市场汇率和原料价格下跌。〞

他并表示，美国经济表现不差，资金还是可能向美国流入，不过美国股市要一直维持强势也很困难。今日午后台湾央行的会议结果应该不至于有意外的，甚至不排除央行可能进一步放宽房地产的管制。

路透调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四的第四季理监事会议，将维持利率不变。

分析师预估明日台股指数区间落在8,270-8,400点。

本地时间14:22，亚洲主要股市多为上涨，MSCI亚太明晟指数 升0.7%。(完)

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