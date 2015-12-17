台湾股市：随美股大涨1.65%，静待午后台湾央行会议

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透台北12月17日 - 台湾股市周四大幅反弹收升1.65%，跟随美国联邦储备理事会宣布降息后美股涨势。但分析师认为，美股后续料不致持续大幅走高，仍要留意全球市场资金由新兴市场撤出的情况。
台湾加权股价指数 收升1.65%报8,319.67点；今日成交初值 为916.78亿台币，上交易日修正后为895.90亿。
华南永昌投顾董事长储祥生说，〞应该注意的是新兴市场汇率和原料价格下跌。〞
他并表示，美国经济表现不差，资金还是可能向美国流入，不过美国股市要一直维持强势也很困难。今日午后台湾央行的会议结果应该不至于有意外的，甚至不排除央行可能进一步放宽房地产的管制。
路透调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四的第四季理监事会议，将维持利率不变。
分析师预估明日台股指数区间落在8,270-8,400点。
本地时间14:22，亚洲主要股市多为上涨，MSCI亚太明晟指数 升0.7%。(完)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导