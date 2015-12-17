国际油市：油价下跌，此前美国升息且原油库存意外增加

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
“美国周三公布的(原油)库存数据明显令人不安，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner称。“我们在亚洲盘也看到美元走强迹象。”
美联储周三实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。
美国加息通常会提振美元，令石油及其他以美元计价的大宗商品价格更显昂贵，从而抑制需求。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存意外上升，因美国墨西哥湾地区进口势头强劲。12月11日止当周，美国原油库存增加480万桶，分析师们原本预期为减少140万桶。
另外加剧全球整体看跌氛围的是，石油输出国组织(OPEC)产油国预计，2016年油价明显上涨的可能性不大，原因是届时伊朗的额外产量可能加剧供应过剩，而且产油国自愿限产的希望仍然渺茫。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/刘秀红；审校 张明钧/高琦)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导