国际油市：油价下跌，此前美国升息且原油库存意外增加

“美国周三公布的(原油)库存数据明显令人不安，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner称。“我们在亚洲盘也看到美元走强迹象。”

美联储周三实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。

美国加息通常会提振美元，令石油及其他以美元计价的大宗商品价格更显昂贵，从而抑制需求。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存意外上升，因美国墨西哥湾地区进口势头强劲。12月11日止当周，美国原油库存增加480万桶，分析师们原本预期为减少140万桶。

另外加剧全球整体看跌氛围的是，石油输出国组织(OPEC)产油国预计，2016年油价明显上涨的可能性不大，原因是届时伊朗的额外产量可能加剧供应过剩，而且产油国自愿限产的希望仍然渺茫。 (完)

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