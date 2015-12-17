日本股市：日经指数涨至逾一周高点，之前美联储升息

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
交易员们表示，投资者目前可能对美联储升息决定处之泰然，但将密切关注波动性上升的迹象，以观察是否有迹象表明中长期内市场会有负面反应。
“当前的焦点在于，市场和美联储对于下次及之后升息的预期是否一致，”Amundi Japan的市场和投资信息部门负责人Masaru Hamasaki说。“美联储与市场进行有效沟通的能力变得更加重要。如果二者的想法有差异，则明年下半年市场或许难以进一步上扬。”
该央行明确表示，此次升息是尝试启动“循序渐进的”紧缩周期，并称在决定下一步行动时，将着重监测通胀形势。美国通胀率一直低于目标。
东证股价指数 收盘涨1.6%至1,564.71点；JPX-日经400指数 收涨1.6%至14,097.38点。(完)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导