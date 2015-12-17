日本股市：日经指数涨至逾一周高点，之前美联储升息

交易员们表示，投资者目前可能对美联储升息决定处之泰然，但将密切关注波动性上升的迹象，以观察是否有迹象表明中长期内市场会有负面反应。

“当前的焦点在于，市场和美联储对于下次及之后升息的预期是否一致，”Amundi Japan的市场和投资信息部门负责人Masaru Hamasaki说。“美联储与市场进行有效沟通的能力变得更加重要。如果二者的想法有差异，则明年下半年市场或许难以进一步上扬。”

该央行明确表示，此次升息是尝试启动“循序渐进的”紧缩周期，并称在决定下一步行动时，将着重监测通胀形势。美国通胀率一直低于目标。