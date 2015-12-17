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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 14:41 BJT

企业并购：日本TDK将以高达2.14亿瑞郎收购瑞士企业Micronas

路透东京12月17日 - 日本电子原材料及元器件生产商TDK Corp 周四表示，计划以高达2.14亿瑞郎(合2.15亿美元)收购瑞士企业Micronas Semiconductor Holding AG 。

TDK表示，将为Micronas每股支付7.5瑞郎，而Micronas董事会已批准了该计划。TDK在声明中称，预计该交易将在明年2月10日左右完成。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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