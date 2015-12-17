版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 15:42 BJT

台湾债市：10年公债殖利率收盘小跌，观望稍后台湾央行会后声明

* 10年公债殖利率收盘下跌，成交略升温
    * 市场观望台湾央行的利率决定
    * 104/12期殖利率明日先看1.15-1.19%

    路透台北12月17日 - 台湾10年104/12期公债 殖利率周四收盘下跌，成交
升温。美国联邦储备理事会(FED)如预期中升息一码，股市上涨回应，部分债市空头进行回
补。但多空动作仍不算大，等待台湾央行稍后利率会议结果。
    
    交易员表示，美联储的变数消失后，市场预估台湾央行应维持利率不变或降息，因此部
分买盘也有进场，目的则是养券。
        
    〞不确定性消除了，如果要选边做，台债做空很痛苦，就做多吧!〞一位小型票券商交
易员表示。台债市场因资金多，常有大型金融机构进场持券后，即不在市场抛补，若要放空
借券，常得付出高额的借券成本。
    
    另外一位小型商银交易员则说，12月以来各方追价保守，不想在年底之际将殖利率追得
太低，因此台债的行情在窄幅间波动。由于市场资金太多，仍有一些补券的需求，不过还是
以养券为主要的考量，并非资本利得。
    
    部分交易员认为，针对台湾央行暂缓宣布14天期定存单的讯息 ，还是偏多
解读，也令少数买盘进场。
    
    路透调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四(17日)的第四季理监事会议，将维持
利率不变。台湾景气虽仍低迷，但美国联邦储备理事会本周四凌晨可能升息，因此继第三季
的四年来首次降息动作之后，台湾央行此次料暂按兵不动。 
    
     美国公债收益率周三上扬，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)上调指标利率25个
基点，为近十年来首次升息。 
    
    交易员预估明日五年公债104/13期殖利率区间在0.725-0.740%；10年公债104/12期殖利
率主要交投则料在1.150-1.190%。     
         收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年       期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5     104/13                   -0.80      0.7300%   0.7300-0.7385%        8.0
  10     104/12                   -0.47      1.1725%   1.1670-1.1790%     137.50
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选                      
         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                      没有成交
         10      104/12                        1.1725
          5      104/13                        0.7300
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)                

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐