台湾债市：10年公债殖利率收盘小跌，观望稍后台湾央行会后声明

* 10年公债殖利率收盘下跌，成交略升温 * 市场观望台湾央行的利率决定 * 104/12期殖利率明日先看1.15-1.19% 路透台北12月17日 - 台湾10年104/12期公债 殖利率周四收盘下跌，成交 升温。美国联邦储备理事会(FED)如预期中升息一码，股市上涨回应，部分债市空头进行回 补。但多空动作仍不算大，等待台湾央行稍后利率会议结果。 交易员表示，美联储的变数消失后，市场预估台湾央行应维持利率不变或降息，因此部 分买盘也有进场，目的则是养券。 〞不确定性消除了，如果要选边做，台债做空很痛苦，就做多吧!〞一位小型票券商交 易员表示。台债市场因资金多，常有大型金融机构进场持券后，即不在市场抛补，若要放空 借券，常得付出高额的借券成本。 另外一位小型商银交易员则说，12月以来各方追价保守，不想在年底之际将殖利率追得 太低，因此台债的行情在窄幅间波动。由于市场资金太多，仍有一些补券的需求，不过还是 以养券为主要的考量，并非资本利得。 部分交易员认为，针对台湾央行暂缓宣布14天期定存单的讯息 ，还是偏多 解读，也令少数买盘进场。 路透调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四(17日)的第四季理监事会议，将维持 利率不变。台湾景气虽仍低迷，但美国联邦储备理事会本周四凌晨可能升息，因此继第三季 的四年来首次降息动作之后，台湾央行此次料暂按兵不动。 美国公债收益率周三上扬，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)上调指标利率25个 基点，为近十年来首次升息。 交易员预估明日五年公债104/13期殖利率区间在0.725-0.740%；10年公债104/12期殖利 率主要交投则料在1.150-1.190%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.80 0.7300% 0.7300-0.7385% 8.0 10 104/12 -0.47 1.1725% 1.1670-1.1790% 137.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.1725 5 104/13 0.7300 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)