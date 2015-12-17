《汇市简讯》欧元/美元在跌至1.0832后持稳，风险仍然向下？

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0627 GMT
* 欧元/美元在亚洲盘下跌，美元/日圆引领美元全线走强
* 欧元/美元由1.0914跌至1.0832，可能进一步下跌
* 或下探12月8日低位1.0830及日线一目均衡基准线1.0791
* 一目均衡云区目前提供阻力，今日为1.0968-1.1084且在下降
* 很多投资者原预计美元会在美联储会议后下滑，但结果很失望
* 期权：有23亿欧元以上行权价1.0800-50的期权到期，5.79亿欧元1.0860-75到期，55亿欧元1.0900-55到期(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”