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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 14:49 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在跌至1.0832后持稳，风险仍然向下？

0627 GMT

* 欧元/美元在亚洲盘下跌，美元/日圆引领美元全线走强

* 欧元/美元由1.0914跌至1.0832，可能进一步下跌

* 或下探12月8日低位1.0830及日线一目均衡基准线1.0791

* 一目均衡云区目前提供阻力，今日为1.0968-1.1084且在下降

* 很多投资者原预计美元会在美联储会议后下滑，但结果很失望

* 期权：有23亿欧元以上行权价1.0800-50的期权到期，5.79亿欧元1.0860-75到期，55亿欧元1.0900-55到期(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张涛)

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