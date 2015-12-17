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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 14:52 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元多头占上风

0645 GMT

* 欧元/美元跌0.54%，澳元/美元跌0.8%，新西兰元/美元涨1.1%，美元/瑞郎涨0.55%

* 美元/人民币在岸市场汇率涨0.13%，美元/人民币离岸市场汇率涨0.4%，美元/印度卢比跌0.1%，美元/坡元涨0.57%

* 日经指数涨1.59%，中国沪综指涨1.57%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.7%，美国指标公债收益率报2.2623%，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.23%

* 日本首相安倍晋三或推迟消费税上调，并再次宣布众议院提前选举

* 美联储迷雾散去，但各国央行仍对中国雾里看花 (完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 白云)

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