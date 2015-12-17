《汇市简讯》欧洲盘初：美元多头占上风

全球金融：银行业已开始将迁移计划付诸实施，以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
0645 GMT
* 欧元/美元跌0.54%，澳元/美元跌0.8%，新西兰元/美元涨1.1%，美元/瑞郎涨0.55%
* 美元/人民币在岸市场汇率涨0.13%，美元/人民币离岸市场汇率涨0.4%，美元/印度卢比跌0.1%，美元/坡元涨0.57%
* 日经指数涨1.59%，中国沪综指涨1.57%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.7%，美国指标公债收益率报2.2623%，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.23%
* 日本首相安倍晋三或推迟消费税上调，并再次宣布众议院提前选举
* 美联储迷雾散去，但各国央行仍对中国雾里看花 (完)
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将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导
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