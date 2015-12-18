中国企业：今韬集团预计明年电动车销量倍增，建设逾1万个充电桩

路透上海12月18日 - 中国最大纯电动乘用车销售和服务平台--今韬集团董事长兼首席执行官张大伟预期，明年中国电动车市场进入快速发展期，预计公司明年将销售3,000辆纯电动车，建设逾1万个充电桩，较今年都有数倍增长。

与传统单一品牌的汽车4S店不同，今韬集团已与奔驰、宝马 、上汽 、比亚迪 等10多家中外电动车生产商形成深度合作，可以多品牌同时展示和销售，方便客户一站式选购；同时其充电网络及售后服务能力亦能与电动车销售互相提携。

“我们既拥有上游汽车资源，同时又在移动互联网和智能硬件（充电桩）产品拥有强大创新能力，目前国内还没有一个与我们类似的模式。”他在接受路透采访时表示。

据其介绍，该公司短期目标就是扩张高收入高盈利的汽车销售业务，为公司提供坚实的现金流和盈利保障；同时在公共充电服务上形成可复制、可规模化的商业模式。

总部在上海的今韬集团，目前已在全国十余个城市设点。今年公司预计销售纯电动乘用车逾1,000辆，充电桩安装量达3,000个。

“未来三年是电动车行业的政策稳定期，高增长是可预见的。随着我们的模式深入，又有资源，我们应该能够跑得更快。只要业绩做出来，就会有更多资本来关注。”张大伟并透露，公司计划明年进行C轮融资。

作为全国最大新能源车市场的上海，目前充电桩数量在1万左右，并不能完全满足社会需求。上海市政府7月出台电动汽车充电设施建设管理暂行规定，要求新建住宅小区、超市卖场、商务楼宇、党政机关等，以及独立用地的公共停车场、停车换乘停车场应按照不低于总停车位10%的比例预留充电设施安装条件。