新闻稿：惠誉称韩国2016年经济计划料应利好该国成长

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
香港/新加坡12月17日 - 评等机构惠誉表示，韩国2016年的经济政策计划应对该国成长起到正面作用，政策重点放在提振内需和推行结构性改革。惠誉还称，长期看，因较低的贸易增长成为新常态，很难对此进行改善，尽管政府将2016年实质国内生产总值(GDP)成长率预估下调到3.1%，但这个估值可能依然过于乐观。
韩国企划财政部在12月16日公布了新的经济政策动议，希望在外部需求可能持续疲弱的情况下，能刺激名义GDP成长。主要措施包括：提前2016年的预算支出，降低法规流程给企业带来的负担，再度承诺要推进在劳动政策、教育、金融和公共服务领域的改革。（完）
(编译 高琦 审校 于春红)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导