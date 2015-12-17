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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 15:03 BJT

新闻稿：惠誉称韩国2016年经济计划料应利好该国成长

香港/新加坡12月17日 - 评等机构惠誉表示，韩国2016年的经济政策计划应对该国成长起到正面作用，政策重点放在提振内需和推行结构性改革。惠誉还称，长期看，因较低的贸易增长成为新常态，很难对此进行改善，尽管政府将2016年实质国内生产总值(GDP)成长率预估下调到3.1%，但这个估值可能依然过于乐观。

韩国企划财政部在12月16日公布了新的经济政策动议，希望在外部需求可能持续疲弱的情况下，能刺激名义GDP成长。主要措施包括：提前2016年的预算支出，降低法规流程给企业带来的负担，再度承诺要推进在劳动政策、教育、金融和公共服务领域的改革。（完）

(编译 高琦 审校 于春红)

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