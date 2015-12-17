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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 15:28 BJT

香港新股：鸿海精密拟将富士康连接器科技子公司剥离并上市香港--IFR

路透香港12月17日 - 据汤森路透旗下IFR援引接近交易的消息人士报导，台湾鸿海精密 计划将旗下富士康连接器科技公司(Foxconn Interconnect Technology，以下称FIT)剥离出来到香港进行首次公开发行(IPO)，规模至少15亿美元。

报导称，FIT上市时间计划在2016年第二季，IPO资金将用于扩大海外业务开发新技术。FIT为电子连接器和电缆生产商。

鸿海精密未立即回复路透关于就FIT IPO计划的置评请求。

IFR称，美银美林、中金公司和瑞士信贷受聘为该交易提供服务。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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