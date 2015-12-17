香港新股：鸿海精密拟将富士康连接器科技子公司剥离并上市香港--IFR

全球金融：银行业已开始将迁移计划付诸实施，以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透香港12月17日 - 据汤森路透旗下IFR援引接近交易的消息人士报导，台湾鸿海精密 计划将旗下富士康连接器科技公司(Foxconn Interconnect Technology，以下称FIT)剥离出来到香港进行首次公开发行(IPO)，规模至少15亿美元。
报导称，FIT上市时间计划在2016年第二季，IPO资金将用于扩大海外业务开发新技术。FIT为电子连接器和电缆生产商。
鸿海精密未立即回复路透关于就FIT IPO计划的置评请求。
IFR称，美银美林、中金公司和瑞士信贷受聘为该交易提供服务。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导
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