表格：外资在韩国股市卖超655亿韩元，为连续第12日卖超

全球金融：银行业已开始将迁移计划付诸实施，以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透首尔12月17日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超655亿韩元，为连续第12日卖超，期间共计卖超2.923万亿韩元(24.8亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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12月17日 -65.5 178.2 -180.3
^12月16日 -159.1 533.9 -395.4
12月15日 -352.7 275.0 -9.2
12月14日 -262.2 343.7 -147.8
12月11日 -231.2 117.8 -32.1
12月10日 -356.8 230.3 16.6
12月 9日 -242.9 149.0 -13.2
12月 8日 -183.0 25.0 59.8
12月 7日 -147.4 -48.1 70.3
12月 4日 -364.8 65.2 154.2
12月 3日 -254.8 -80.5 211.1
12月 2日 -302.9 7.4 122.1
12月 1日 113.4 47.0 -212.8
11月30日 -538.3 54.1 366.0
11月27日 -29.4 21.3 -136.4
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本月以来 -2,809.9 1,844.0 -356.8
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今年以来 -3,143.2 -1,463.7 616.4
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注：^ 12月16日为修正后数据。(完)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导
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