更新版 1-台湾债市：10年公债殖利率收盘小跌，央行意外降息明日仍看跌

全球金融：银行业已开始将迁移计划付诸实施，以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
* 10年公债殖利率收盘下跌，成交略升温
* 央行意外降息半码，明天殖利率看跌
* 104/12期殖利率区间料下调，挑战1.10% (新增交易员对央行降息后的评论)
路透台北12月17日 - 台湾10年104/12期公债 殖利率周四收盘下跌，成交升温。美国联邦储备理事会(FED)如预期中升息，股市上涨回应，部分债市空头进行回补。由于央行盘后意外降息，明日台债殖利率先看跌。
台湾央行周四宣布，理监事会议决议降息半码(0.125个百分点)，为连续二季度降息，重贴现率降至1.625%；央行并称，2016年M2年增率目标区间在2.5-6.5%。
一位不愿具名的票券商交易员认为，央行降息举措太过意外，他们看的经济前景恐怕比市场的预期还要糟，台债殖利率明日将向下走低；股市也可能出现较大的跌幅。
〞我还在错愕当中，太意外了，看来经济很糟。〞他认为，明天开盘前台湾央行的定存单调降的幅度还是很关键，10年和五年公债殖利率预估区间将降至新低。
10年公债104/12期殖利率将先看1.10%以下，至于五年券104/13期则可能先挑战0.70%以下。
**盘初多空动作不大**
至于今日的盘势，交易员表示，美联储的变数消失后，市场预估台湾央行应维持利率不变或降息，因此部分买盘也有进场，目的则是养券。
〞不确定性消除了，如果要选边做，台债做空很痛苦，就做多吧!〞一位小型票券商交易员表示。台债市场因资金多，常有大型金融机构进场持券后，即不在市场抛补，若要放空借券，常得付出高额的借券成本。
另外一位小型商银交易员则说，12月以来各方追价保守，不想在年底之际将殖利率追得太低，因此台债的行情在窄幅间波动。由于市场资金太多，仍有一些补券的需求，不过还是以养券为主要的考量，并非资本利得。
部分交易员认为，针对台湾央行暂缓宣布14天期定存单的讯息， 还是偏多解读，也令少数买盘进场。
美国公债收益率周三上扬，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)上调指标利率25个基点，为近10年来首次升息。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期
5 104/13 -0.80 0.7300% 0.7300-0.7385% 8.0 10 104/12 -0.47 1.1725% 1.1670-1.1790% 137.50
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30 104/11 没有成交
20 104/14 没有成交
10 104/12 1.1725
5 104/13 0.7300
3 104/1 没有成交
2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯/张喜良)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导
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