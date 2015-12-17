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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 16:22 BJT

金属期市：伦敦期铜下滑，因美联储升息提振美元

0720 GMT，伦敦期铜 报每吨4,569美元，下跌0.9%，完全抹去昨日1%的涨幅。

铜价在六年低位4,443.50美元上方筑底。

上海期铜 下跌0.9%，报每吨35,140元人民币。

其它金属方面，上海期锡 上涨近3%，亦提振伦敦期锡在整体低迷的市场环境下走升0.5%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/高琦 审校 张荻/孙茉莉)

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