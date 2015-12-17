人民币衍生品：境内美元掉期曲线长端上移短端下行，央行卖盘和远期购汇拉锯

路透北京12月17日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周四持稳，长端较上周小幅上移短端下行。交易员称，远掉市场延续上周平稳的势头，美联储加息预期已提前消化，对境内外远掉市场的影响都不明显。

他们并表示，短期掉期曲线变动趋势将取决于央行是否继续大量出售掉期合约。近日央行为缓解外储下降出售美元对人民币掉期，致使掉期曲线下移。若央行出售意愿下降，市场的远期购汇将拉高掉期曲线。另外，境内资金面宽松，未给远掉市场造成压力。

“如果央行不停的放美元对人民币的掉期，上方就会被控制住，现在加息之后美元的资金成本上升，掉期应该左移（下移）。如果央行不放，购汇就会占主导，会导致掉期曲线右移（上移）。”一股份行交易员表示。

他并指出，周三美元/人民币一周期掉期 因圣诞假期因素导致点数报高，市场本身并无异动。

北京时间16:00，美元/人民币一周期掉期 报25个点子，一个月期 报123个点子，一年期 报1,095点子，较上周五分别下跌10.71%、2.77%和上涨1.86%。

中国银行间市场周四主要回购利率未脱区间震荡，而因IPO解冻资金在途以及叠加缴税因素影响，大行资金供给相对谨慎，不过整体供需仍大体保持平衡局面。