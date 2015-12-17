人民币衍生品：境内美元掉期曲线长端上移短端下行，央行卖盘和远期购汇拉锯

全球金融：银行业已开始将迁移计划付诸实施，以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透北京12月17日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周四持稳，长端较上周小幅上移短端下行。交易员称，远掉市场延续上周平稳的势头，美联储加息预期已提前消化，对境内外远掉市场的影响都不明显。
他们并表示，短期掉期曲线变动趋势将取决于央行是否继续大量出售掉期合约。近日央行为缓解外储下降出售美元对人民币掉期，致使掉期曲线下移。若央行出售意愿下降，市场的远期购汇将拉高掉期曲线。另外，境内资金面宽松，未给远掉市场造成压力。
“如果央行不停的放美元对人民币的掉期，上方就会被控制住，现在加息之后美元的资金成本上升，掉期应该左移（下移）。如果央行不放，购汇就会占主导，会导致掉期曲线右移（上移）。”一股份行交易员表示。
他并指出，周三美元/人民币一周期掉期 因圣诞假期因素导致点数报高，市场本身并无异动。
北京时间16:00，美元/人民币一周期掉期 报25个点子，一个月期 报123个点子，一年期 报1,095点子，较上周五分别下跌10.71%、2.77%和上涨1.86%。
中国银行间市场周四主要回购利率未脱区间震荡，而因IPO解冻资金在途以及叠加缴税因素影响，大行资金供给相对谨慎，不过整体供需仍大体保持平衡局面。
人民币兑美元即期 周四早盘大跌触及6.4828的四年半新低后走稳，中间价九连跌亦刷新四年半新低。交易员称，美联储加息，加上中间价大跌引导，早盘购汇大增。盘中遇结汇盘维稳，市场心领神会，汇率走稳。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导
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