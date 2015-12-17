更新版 1-中国汇市：强购汇打压人民币收跌至四年半新低，年底观望6.5关口

* 尾盘干预撤离人民币收跌刷新四年半新低 * 美联储如期升息，人民币看空加重 * 央行引导贬值预期致购汇大增 * 市场观望6.5关口 (新增评论和收盘报价) 路透北京12月17日 - 人民币兑美元即期 周四收跌逾百点，与中间价一起刷 新四年半新低。交易员称，美联储如期加息，人民币如期走贬，市场并无惊喜。在岸市场一 直有大行结汇支撑，尾盘撤走后强购汇再度压低人民币。 他们并指出，由于昨夜美元升值后欧元日圆贬值，人民币一篮子货币的有效汇率升值， 今日贬100点属正常。年底预计美元指数将横盘整理，但明年看贬人民币的预期很浓。由于 央行引导人民币兑美元贬值，加之年底购汇需求较强，预计12月银行结售汇逆差还将扩大。 “不只是美联储加息，今天（美元对人民币）中间价调高了100多点，央行继续引导人 民币贬值，...后来发现再往上买的话央行会出来干预，大家就不往上买了，或者慢慢买， 市场在这个位置就逐渐出清了。”一股份行交易员称。 “如果年底破6.5信号不太好，这样今年就贬值近5%。6.5是一个蛮重要的心理防线，如 果破了明年就奔6.7了，感觉年底央行还是会守一守。”一外资行交易员称。 美联储12月议息会议决定提升基准利率25个基点，并表示未来加息路径将取决于真实经 济前景的变化。 中国国家外汇管理局周四公布，11月银行结售汇逆差548亿美元，较上月的201亿美元大 增1.7倍。其中银行代客结售汇逆差434亿美元，银行自身结售汇逆差114亿美元。 全球汇市方面，美元兑日圆和瑞郎上扬，美联储九年来首次加息，促使投资者撤出避险 货币，但交易员表示，后市要度过一些心理水位的障碍，才会持续上扬。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸 市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4837 6.4733 -0.16% 中间价 6.4757 6.4626 -0.20% 成交额 298.54亿美元 206.34亿美元 日内波动幅度(pips) 69 日高6.4773 日低6.4842 今年以来升贬幅度 -4.31% 2005年汇改以来升贬幅度 27.65% 1年期美元/人民币掉期 +1,100 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.55 6.5217 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.7555 6.727 R=> 中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4820。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。(完) (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)