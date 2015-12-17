《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--12月17日

全球金融：银行业已开始将迁移计划付诸实施，以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
12月17日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:28时,1港元=0.83622人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 14.95 8.41 2.13 南玻 12.06 7.10 2.03 深康佳 7.46 4.24 2.10 ST中华 14.85 6.84 2.60 ST中冠 39.62 16.96 2.79 深深宝 18.21 10.28 2.12 深华发 29.78 10.09 3.53 深赤湾 19.78 16.55 1.43 招商地产 40.50 #N/A The #VALUE! record could no t be fou nd 特力 92.00 17.09 6.44 飞亚达 16.18 9.35 2.07 一致药业 66.15 39.82 1.99 深深房 13.73 7.29 2.25 ST盛润 9.46 7.11 1.59 深南电 12.89 6.21 2.48 深纺织 14.65 8.81 1.99 方大集团 11.16 7.06 1.89 深国商 29.72 11.95 2.97 深赛格 11.85 5.60 2.53 宝石 9.61 6.05 1.90 小天鹅 22.56 18.22 1.48 粤高速 6.78 4.14 1.96 晨鸣纸业 8.99 5.59 1.92 ST珠江 10.76 6.99 1.84 美菱电器 7.34 5.33 1.65 大冷股份 17.91 9.39 2.28 粤电力 7.55 5.18 1.74 佛山照明 15.47 8.05 2.30 江铃汽车 30.77 26.08 1.41 沙隆达 10.70 6.82 1.88 苏常柴 11.58 5.79 2.39 威孚高科 24.71 20.60 1.43 古井贡酒 33.40 25.87 1.54 ST东海 17.51 7.52 2.78 长安汽车 16.72 17.10 1.17 京东方 3.04 2.37 1.53 鲁泰 14.31 10.83 1.58 本钢板材 6.50 2.96 2.63 张裕 46.00 27.83 1.98 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导
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