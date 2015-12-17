《中国上海证交所A+B股股价对比表》--12月17日

全球金融：银行业已开始将迁移计划付诸实施，以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
12月17日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:29时,1美元=6.4836人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 11.46 0.845 2.09 市北高新 41.51 1.573 4.07 大众交通 15.13 1.231 1.90 永生投资 21.56 2.011 1.65 老凤祥 43.69 4.043 1.67 S中纺机 13.71 0.755 2.80 鼎立股份 12.11 0.797 2.34 氯碱化工 13.58 0.811 2.58 双钱股份 19.19 1.376 2.15 海立股份 15.83 0.915 2.67 浦东金桥 22.68 1.78 1.97 外高桥 26.2 2.216 1.82 ST联华 15.92 1.445 1.70 锦江投资 42.75 2.02 3.26 中路股份 59.55 3.256 2.82 金山开发 19.04 1.071 2.74 海欣股份 14.37 0.898 2.47 耀皮玻璃 7.75 0.747 1.60 大江股份 13.91 0.777 2.76 上柴股份 13.8 0.894 2.38 丹化科技 8.56 0.696 1.90 上海三毛 22.64 1.849 1.89 友谊股份 17.85 1.877 1.47 上工申贝 15.57 1.226 1.96 上海机电 29.69 2.7 1.70 宝信软件 65.98 4.179 2.44 上海物贸 15.57 0.889 2.70 自仪股份 23.34 1.866 1.93 上海普天 54.32 2.079 4.03 陆家嘴 46.77 4.022 1.79 华新水泥 8.12 0.748 1.67 锦江股份 50.26 3.417 2.27 鄂尔多斯 9.09 0.912 1.54 华电能源 7.59 0.593 1.97 SST天海 10.08 0.641 2.43 大名城 11.48 1.088 1.63 东方通信 12.61 0.912 2.13 黄山旅游 23.62 2.01 1.81 开开实业 18.04 1.44 1.93 海南航空 3.91 0.675 0.89 ST轻骑 7.58 0.611 1.91 振华重工 6.14 0.581 1.63 锦州港 5.7 0.613 1.43 九龙山 9.61 0.809 1.83 凌云股份 17.99 1.334 2.08 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导
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