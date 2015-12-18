路透调查：台湾11月外销订单金额料较上年衰退5.68%，连八月衰退

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
* 11月外销订单金额预估年减5.68%
* 数据将于下周一(21日)0800GMT公布
路透台北12月18日 - 路透调查12家金融机构结果显示，台湾11月外销订单金额料较上年同期衰退5.68%，将为连续第八个月衰退。10月为减少5.3%。
分析师认为，由于去年基期高，预料外销订单要到明年第二季才有机会转正，第一季恐怕还是衰退。
此外，资通讯产品的海外生产比重持续走高，估计这些订单都在中国生产，因此对台湾的出口的贡献料将有限。
台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。
台湾央行理监事会周四出乎市场预料，决议降息半码。分析师及金融界人士均称，此举显示央行对于未来景气看法相对悲观，且在短期内景气不会有所改变。
以下为金融机构对11月外销订单的预估年变动率：(%)
金融机构 预估值
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澳盛银行 -9.68
星展银行 0.70
Forecast -5.40
富兰克林华美投信 -5.80
安智银行 -5.00
日盛投顾 -3.00
元富投顾 -5.30
永丰投顾 -8.56
法国兴业银行 -5.60
大众银行 -5.80
台新投顾 -6.00
元大投顾 -5.75
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中值 -5.68(完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如/杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)