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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 17:01 BJT

亚洲橡胶：东京期胶收高1.5%终结五日连跌，受日圆走软及库存下降提振

美元兑日圆 涨至122.59日圆，因美联储九年来首次升息带动投资者从避险货币撤出。

美国升息后，日本股市周四涨至逾一周高位。

“美联储升息改善了风险偏好，帮助提振了美元、股市及橡胶价格，”Yutaka Shoji Co.的分析师Jiong Gu称。

“橡胶库存下降亦促使投资者作出新的买入操作，因他们预计明年初日本供应将更加紧张，”Gu称。

日本橡胶贸易协会周三公布，截至11月30日，日本港口的生胶库存为9,088吨，较上次公布的库存水平减少6.7%。

“如果指标橡胶价格突破161-167日圆区间，那么胶价可能将强力上涨，”Gu补充称。

上海期交所主力5月期胶 跌40元人民币，收报每吨10,105元(1,559.03美元)。

新加坡1月橡胶期货 最新报每公斤115.5美分，下跌0.2美分。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/于春红; 审校 高琦)

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