亚洲橡胶：东京期胶收高1.5%终结五日连跌，受日圆走软及库存下降提振

全球金融：银行业已开始将迁移计划付诸实施，以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
美元兑日圆 涨至122.59日圆，因美联储九年来首次升息带动投资者从避险货币撤出。
美国升息后，日本股市周四涨至逾一周高位。
“美联储升息改善了风险偏好，帮助提振了美元、股市及橡胶价格，”Yutaka Shoji Co.的分析师Jiong Gu称。
“橡胶库存下降亦促使投资者作出新的买入操作，因他们预计明年初日本供应将更加紧张，”Gu称。
日本橡胶贸易协会周三公布，截至11月30日，日本港口的生胶库存为9,088吨，较上次公布的库存水平减少6.7%。
“如果指标橡胶价格突破161-167日圆区间，那么胶价可能将强力上涨，”Gu补充称。
上海期交所主力5月期胶 跌40元人民币，收报每吨10,105元(1,559.03美元)。
新加坡1月橡胶期货 最新报每公斤115.5美分，下跌0.2美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/于春红; 审校 高琦)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导
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