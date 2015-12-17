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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 17:16 BJT

《全球汇市》美元指数涨至两周高位，受美国近十年来首升息提振

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0872 1.0911 -0.36 -10.13 1.2097

美元/日圆 122.34 122.20 0.11 2.41 119.68

欧元/日圆 133.02 133.32 -0.23 -8.40 144.77

美元/瑞郎 0.9946 0.9899 0.47 0.05 0.9941

英镑/美元 1.4977 1.4999 -0.15 -3.83 1.5573

美元/加元 1.3799 1.3778 0.15 18.77 1.1618

澳元/美元 0.7207 0.7231 -0.33 -11.77 0.8168

新西兰元/美元 0.6755 0.6793 -0.56 -13.36 0.7797

欧元/瑞郎 1.0813 1.0802 0.10 -10.09 1.2026

欧元/英镑 0.7258 0.7268 -0.14 -6.41 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2817 9.2775 0.05 -1.35 9.4688

美元/挪威克朗 8.7159 8.7594 -0.50 16.65 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/白云；审校 于春红/张涛/李春喜)

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