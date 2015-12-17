《全球汇市》美元指数涨至两周高位，受美国近十年来首升息提振

全球金融：银行业已开始将迁移计划付诸实施，以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0872 1.0911 -0.36 -10.13 1.2097
美元/日圆 122.34 122.20 0.11 2.41 119.68
欧元/日圆 133.02 133.32 -0.23 -8.40 144.77
美元/瑞郎 0.9946 0.9899 0.47 0.05 0.9941
英镑/美元 1.4977 1.4999 -0.15 -3.83 1.5573
美元/加元 1.3799 1.3778 0.15 18.77 1.1618
澳元/美元 0.7207 0.7231 -0.33 -11.77 0.8168
新西兰元/美元 0.6755 0.6793 -0.56 -13.36 0.7797
欧元/瑞郎 1.0813 1.0802 0.10 -10.09 1.2026
欧元/英镑 0.7258 0.7268 -0.14 -6.41 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2817 9.2775 0.05 -1.35 9.4688
美元/挪威克朗 8.7159 8.7594 -0.50 16.65 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/白云；审校 于春红/张涛/李春喜)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导
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