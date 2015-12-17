台湾汇市：台币随亚币收贬，央行意外降息半码料短线将趋弱整理

* 台币兑美元随亚币收贬

* 台股大涨吸引午后外资汇入

* 央行意外降息半码料短线趋弱整理

* 明日台币主交易区间料在32.850-33.000

路透台北12月17日 - 台币兑美元 周四随亚币收贬，再失守33元关口。汇银人士表示，尽管美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决策一如预期升息，但台湾央行出乎意外降息半码(0.125个百分点)，短线料台币实质汇价将趋弱整理。

他们指出，央行无预警再降息半码将拖累台币实质汇价走弱，不过市场预估贬势不致于太快，实质汇价不会太快去测试33元，毕竟台币再贬将吸引出口商抛汇卖需增温，令台币贬幅收敛。

〞没有预期到央行会降半码，明天贬是一定会贬，但能贬到哪去很难讲。〞一位大型公股银行交易员说。

资金流向方面，交易员指出，今日台股受美股拉高激励大涨逾1.6%，连续两日买超台股的外资午后转趋汇入，带动台币实质汇价转而区间偏升靠向32.760，惟央行进场阻升让实质汇价回到32.800，短线料实质汇价暂在32.800附近，关注后续外资是否持续汇入。

此外，他们指出，海外NDF一周及一个月期美元/台币换汇点再度联袂转为溢价，早盘稍有引领台币实质汇价微幅趋弱；不过台股交投氛围转强，已转为买超台股的外资是否明显转而汇入，将引导台币实质汇价走向。

台湾央行周四宣布，理监事会议决议降息半码(0.125个百分点)，为连续二季度降息，重贴现率降至1.625%；央行并称，2016年M2年增率目标区间在2.5-6.5%。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三实施近10年来的首次升息，将指标利率上调25个基点至0.25%-0.50%，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一周及一个月天期美元/台币换汇点再转为溢价。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.835/32.855，上日收在32.710。

今日台币主要交易区间在32.760-32.820，上日在32.750-32.831；交易员预估，明日台币主要交易区间料在32.850-33.000。至于韩元今则收跌0.3%报1,180.1，上日收在1,176.2。

台湾股市周四大幅反弹收升1.65%，收复8,300点，主跟随美联储宣布降息后美股涨势。 证交所今日资料显示，外资及陆资在台股买超74.75亿台币，连续两个交易日买超共计115.87亿台币。

在美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示接下来升息步伐将相当缓慢后，多数亚洲新兴货币周四起初上涨，但之后因人民币兑美元触及四年半低点而回落。

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 张喜良)