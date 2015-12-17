中国信用债：中诚信将龙煤集团主体评级由AA+下调至AA，因其扭亏难度较大

全球金融：银行业已开始将迁移计划付诸实施，以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透上海12月17日 - 中诚信国际信用评级有限责任公司周四公告称，将黑龙江龙煤矿业控股集团的主体信用等级从AA+下调至AA，评级展望为负面，因煤炭行业仍处下行周期，公司扭亏难度较大，流动性压力或将继续增加。
公告指出，2015年公司虽同比减亏，但仍处亏损局面；今年前九月公司营业总收入同比下降27.13%，营业毛利率仅0.75%；资本结构方面，截至9月底，公司有息债务总额为206.08亿元人民币，资产负债率达87.54%，负债水平较高，债务压力大。
中诚信认为，目前国内煤炭行业仍处于下行周期，短期内难以预见市场大幅回暖，在行业展望整体为负面的情况下，公司扭亏难度较大，企业自身盈利和获现能力较弱，流动性压力可能进一步增加。
公告并表示，维持15龙煤控CP001 的债项信用等级为A-1。
龙煤集团此前曾公告称，将获黑龙江省政府38亿元人民币的资金支持，加上自筹资金23亿元，如约偿还将于12月到期的两期债券。
除12月刚刚兑付的两期债外，龙煤集团目前还有存续公募债券两只，包括15龙煤控CP001和15龙煤控SCP002 ，发行规模为8亿元和16亿元，将分别于2016年3月19日和7月26日到期。（完）
参看公告细节，请点选中国货币网 here (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导
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