中国信用债：中诚信将龙煤集团主体评级由AA+下调至AA，因其扭亏难度较大

路透上海12月17日 - 中诚信国际信用评级有限责任公司周四公告称，将黑龙江龙煤矿业控股集团的主体信用等级从AA+下调至AA，评级展望为负面，因煤炭行业仍处下行周期，公司扭亏难度较大，流动性压力或将继续增加。

公告指出，2015年公司虽同比减亏，但仍处亏损局面；今年前九月公司营业总收入同比下降27.13%，营业毛利率仅0.75%；资本结构方面，截至9月底，公司有息债务总额为206.08亿元人民币，资产负债率达87.54%，负债水平较高，债务压力大。

中诚信认为，目前国内煤炭行业仍处于下行周期，短期内难以预见市场大幅回暖，在行业展望整体为负面的情况下，公司扭亏难度较大，企业自身盈利和获现能力较弱，流动性压力可能进一步增加。

公告并表示，维持15龙煤控CP001 的债项信用等级为A-1。

龙煤集团此前曾公告称，将获黑龙江省政府38亿元人民币的资金支持，加上自筹资金23亿元，如约偿还将于12月到期的两期债券。

除12月刚刚兑付的两期债外，龙煤集团目前还有存续公募债券两只，包括15龙煤控CP001和15龙煤控SCP002 ，发行规模为8亿元和16亿元，将分别于2016年3月19日和7月26日到期。（完）

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