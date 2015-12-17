新闻稿：台湾央行决议重贴现率再调降半码至1.625%

路透台北12月17日 - 以下为台湾中央银行理监事联席会议决议新闻稿:

一、国际经济金融情势

近期全球经济表现不如预期，除美国经济稳健成长外，欧元区及日本景气复苏缓慢，中国大陆等新兴经济体经济成长明显放缓，国际预测机构持续下修本年及明年全球经济成长率预测。

明年全球经济成长率虽预期略高于本年，惟美国启动升息政策，与其他主要国家续采量化宽松立场分歧，恐加剧金融市场波动，加上国际油价可能持续走低、地缘政治风险升高，以及存在景气循环与结构性等诸多不确定因素，全球景气仍具下行风险。

二、国内经济金融情势

(一) 近期出口持续衰退，制造业采购经理人指数(PMI)连续5个月低于荣枯值50%(景气紧缩)，民间投资意愿保守，民间消费增加有限，公共投资缩减。由于内外需动能仍弱，主计总处预测本年第4季经济仅微幅成长0.49 %，全年为1.06%。

劳动市场方面，本年10月失业率略升为3.90%，薪资成长趋缓，显示景气走缓已渐波及就业情势，恐抑制民间消费成长动能。

明年国际景气虽预期温和复苏，但因全球产业价值链扩张趋缓，全球经济成长带动贸易成长的力道减弱，外需不易明显改善，影响民间投资动能及民间消费意愿，主计总处预测经济成长率为2.32%；惟监于负的产出缺口持续扩大，总合需求不足，经济成长动能仍待提升(详附件1)。

(二) 本年9月以来消费者物价指数(CPI)年增率转呈正数，11月为0.53%，1至11月平均则为-0.35%；主计总处预测全年为-0.31%，国内通膨低缓。

国际原油等原物料价格走低，通膨预期下滑，惟明年能源价格下跌对CPI下降的影响可望减轻，CPI年增率将温和回升为0.84%。

(三) 因应景气变动，本行透过公开市场操作，调节市场资金，金融机构超额准备持续宽松，1至11月全体货币机构放款与投资平均年增率为4.67%，货币总计数M2平均年增率为6.40%，均高于经济成长率，显示市场资金充裕。

三、本日本行理事会一致决议

本行自本年9月调降政策利率以来，全球景气复苏步调仍不如预期，国内经济成长预测下修，在负的产出缺口扩大、通膨预期温和下，本行理事会认为调降政策利率，并维持M2货币成长目标区(2.5%~6.5%)不变，持续维持货币宽松，有助促进经济成长。本行将持续密切关注国内外经济金融情势变化，采行妥适的货币政策，以维持物价与金融稳定。

(一) 本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率各调降0.125个百分点，分别由年息1.75%、2.125%及4%调整为1.625%、2%及3.875%，自本年12月18日起实施。

(二) 考量经济成长与物价情势等因素，明年M2货币成长目标区订为2.5%至6.5%(详附件2)，与本年相同。

四、新台币汇率原则上由外汇市场供需决定。惟各国总体经济政策不确定性导致国际金融市场动荡不安，国内汇市波动随之加剧，不利经济与金融稳定，本行本于职责适时维持外汇市场秩序。

五、近年国内经济成长动能减缓，除来自短期景气循环因素，亦与长期经济结构性问题有关，宜采行妥适的逆景气循环政策搭配(optimal policy mix)，并推动结构性改革(structural reforms)政策，以提高生产力、创造就业及改善经济成长动能。(完)

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