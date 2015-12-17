香港个股：嘉士利完成向鼎睿再保险发行可转债，伙拍复星觅国内外并购

路透香港12月17日 - 中国本土品牌最大饼乾制造商--嘉士利集团有限公司 周四称，该公司完成向复星国际 旗下鼎睿再保险发行总值2,000万美元可换股债券，并伙拍复星以产业基金方式在国内外寻找并购投资。

嘉士利副主席谭朝均在记者会上表示，该公司的优势在于拥有国内庞大销售渠道以及一支优秀的管理团队，结合复星的海外知名度及投资实力，相信可以为中国市场引进更多外国品牌烘焙食品。

“中国尤其是80后的年青人，对进口食品需求快速增长。”他说，“嘉士利未来将协助产业基金投资的外国品牌开拓中国大陆市场。”

嘉士利首席财务官邱仲珩称，产业基金的最终规模为10亿元，目前已有3-4间潜在收购对象，主要为国内外的巧克力、糖果、蛋糕等企业，预计内部投资回报率超过20%，与嘉士利本身的净资产回报率相若。

他并称，产业基金对投资对象的培育期一般为三年，退出方式包括向嘉士利出售相关股权或投资。

嘉士利周三晚间公布，完成向鼎睿再保险发行2,000万美元之三年期可换股债券，所得款项悉数投入与复星成立初始规模1.5亿元人民币之产业基金，嘉士利占出资额89.1%。

倘若鼎睿再保险悉数行使兑换权，将持有嘉士利最多7.49%的股份，为第三大股东。可换股债券的年息率为4%，换股分三年进行，每年的换股价分别为4.8港元、5.12港元及5.8港元。