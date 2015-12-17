香港个股：嘉士利完成向鼎睿再保险发行可转债，伙拍复星觅国内外并购

全球金融：银行业已开始将迁移计划付诸实施，以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透香港12月17日 - 中国本土品牌最大饼乾制造商--嘉士利集团有限公司 周四称，该公司完成向复星国际 旗下鼎睿再保险发行总值2,000万美元可换股债券，并伙拍复星以产业基金方式在国内外寻找并购投资。
嘉士利副主席谭朝均在记者会上表示，该公司的优势在于拥有国内庞大销售渠道以及一支优秀的管理团队，结合复星的海外知名度及投资实力，相信可以为中国市场引进更多外国品牌烘焙食品。
“中国尤其是80后的年青人，对进口食品需求快速增长。”他说，“嘉士利未来将协助产业基金投资的外国品牌开拓中国大陆市场。”
嘉士利首席财务官邱仲珩称，产业基金的最终规模为10亿元，目前已有3-4间潜在收购对象，主要为国内外的巧克力、糖果、蛋糕等企业，预计内部投资回报率超过20%，与嘉士利本身的净资产回报率相若。
他并称，产业基金对投资对象的培育期一般为三年，退出方式包括向嘉士利出售相关股权或投资。
嘉士利周三晚间公布，完成向鼎睿再保险发行2,000万美元之三年期可换股债券，所得款项悉数投入与复星成立初始规模1.5亿元人民币之产业基金，嘉士利占出资额89.1%。
倘若鼎睿再保险悉数行使兑换权，将持有嘉士利最多7.49%的股份，为第三大股东。可换股债券的年息率为4%，换股分三年进行，每年的换股价分别为4.8港元、5.12港元及5.8港元。
嘉士利周四收升3.49%，报3.85港元。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导
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