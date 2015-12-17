路透基点：腾讯控股五年期贷款规模扩大近一倍至24.5亿美元--TRLPC

路透香港12月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中资互联网企业腾讯控股五年期贷款规模已由初始目标12.5亿美元扩大近一倍至24.5亿美元。

招商银行离岸金融中心加入，与瑞穗银行、中银香港、澳新银行、花旗集团和汇丰共同担任高级牵头行、簿记行和承销商。另有三家银行担任高级牵头行，还有10家银行担当牵头行。花旗集团为此次贷款的额度代理行。

消息人士称，该交易不会筹组一般银团，定于周五进行签约。

该子弹式贷款的利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点，承诺费为20个基点，综合收益为125个基点。

财务方面，协议要求借款人总负债与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比最高为3倍，有形资本净值最低要达到人民币150亿元(合23.5亿美元)。

这是腾讯第二次银团贷款，去年5月首次涉足银团贷款市场，办理2亿美元五年期子弹式贷款，利率较Libor加码151个基点，最高综合收益159个基点。六家银行承贷，包括初始牵头行兼簿记行--台北富邦商业银行。Tencent Asset Management为借款人，腾讯控股为担保人。