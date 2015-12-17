路透基点：腾讯控股五年期贷款规模扩大近一倍至24.5亿美元--TRLPC

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透香港12月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中资互联网企业腾讯控股五年期贷款规模已由初始目标12.5亿美元扩大近一倍至24.5亿美元。
招商银行离岸金融中心加入，与瑞穗银行、中银香港、澳新银行、花旗集团和汇丰共同担任高级牵头行、簿记行和承销商。另有三家银行担任高级牵头行，还有10家银行担当牵头行。花旗集团为此次贷款的额度代理行。
消息人士称，该交易不会筹组一般银团，定于周五进行签约。
该子弹式贷款的利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点，承诺费为20个基点，综合收益为125个基点。
财务方面，协议要求借款人总负债与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比最高为3倍，有形资本净值最低要达到人民币150亿元(合23.5亿美元)。
这是腾讯第二次银团贷款，去年5月首次涉足银团贷款市场，办理2亿美元五年期子弹式贷款，利率较Libor加码151个基点，最高综合收益159个基点。六家银行承贷，包括初始牵头行兼簿记行--台北富邦商业银行。Tencent Asset Management为借款人，腾讯控股为担保人。
穆迪/标普/惠誉给腾讯的评级分别是A2/A/A+。腾讯市值为1.39万亿港元(1,790亿美元)。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%