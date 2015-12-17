《综述》台湾央行意外降息，因对未来景气看法悲观并期藉此促贬台币

* 央行对未来景气看法趋悲观

* 台湾实质利率仍高于美国

* 央行不忧心资金外流，期降息促贬台币

* 短线台币将更形疲弱，实质汇价将贬破33元

记者 罗两莎

路透台北12月17日 - 台湾央行理监事会周四出乎市场预料，决议降息半码。分析师及金融界人士均称，此举显示央行对于未来景气看法相对悲观，且在短期内景气不会有所改变。

汇银人士预估，在美国升息台湾央行则反向降息之下，随着利差扩大，料将使台币走势更形弱势，短线将贬破33元大关。

〞真的很意外，或许是央行对未来景气相对悲观，而且短期内不会有改善的空间。〞渣打银行资深副总经理符铭财说。

一不愿具名的资深财金官员透露，因央行对于未来景气的看法〞不是很好〞，今年的经济成长率即使能保住百分之一，惟在负的产出缺口扩大，加上油价持下跌未来物价仍看跌之下，因通膨无虞，央行货币政策将与欧洲、日本及中国等经济体弹同调，即采取进一步的宽松的货币政策。

本次降息后，重贴现率降至1.625%。路透此前调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四召开的第四季理监事会议，将维持利率不变。9月间台湾央行曾调降重贴现率半码至1.75%。

符铭财指出，央行意外降息，其另一目的是配合先前台湾行政院推的财政刺激景气方案，以及金管会日前推出的股市扬升计画，希望给台湾经济后续增长，提供较大的支持。

不过，他认为，台湾的景气不佳大部分是出口的问题，央行利用利率手段解决问题效果恐不大。

〞如果市场期待央行降息能对于低迷的景气有所改善，那就为难央行了。〞符铭财说。

至于明年一季央行是否进一步降息，他说，必须观察一段时日及要看未来的数据而定。

不过凯基投顾分析师蔡耀德则说，近期油价下跌令人担忧，景气可能还有下修风险，不过央行并没有调高明年M2目标，这是较令人难理解的地方。在中国经济调结构对台湾影响有较大疑虑下，预计明年上半年还会降息。

台湾央行表示，2016年M2年增率目标区间在2.5-6.5%，货币政策基调为宽松。

**促贬台币**

面临美国升息，台湾央行逆势降息，外界忧心此举恐造成资金外流。台湾央行总裁彭淮南表示，目前台湾的实质利率是正的，比美国高，因货币政策有递延效果，降息比不降息好。

前述资深财金官员则称，央行不仅不担心资金外流，甚至希望透过进一步降息，让资金适度外流，藉此促使台币走贬，提升低迷不振的出口。

但某大型外汇银行高层人士则认为，央行进一步降息半码对刺激景气效果有限，主因是目前市场不缺资金，但央行降息将使原已因经济基本面不佳而走弱的台币更加弱势。

他说，台湾出口连续10个月出现衰退，今年经济成长率恐怕无法保住百分之一的成长。

〞台币走弱是正象的现象，台币短线贬破33块是很正常的事。〞该大型外汇银行高层人士说。

他并指出，台湾经济基本面不好，且迄今仍无法看到景气露曙光，台币贬破33元能否提振出口有待观察，尤其是在全球需求疲弱，景气〞外寒内冷〞的情况，降息对于刺激景气的效果恐相当有限。