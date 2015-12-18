重温稿--台湾货币市场：央行意外降息，跨年资金流动性欠佳料市场利率降幅不大

* 央行意外降息半码料市场利率微跌 * 隔拆利率升1基点，一周左右升2-3个基点 * 市场金主反向拆入，短票利率三级跳 * RP利率持稳，短钱充沛跨月情势不明 记者 罗两莎/詹静宜 路透台北12月17日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周四微幅走升。资金调度人员指出，台 湾央行意外降息半码，明日银行间隔拆利率料趋跌，但因年关将至，跨年资金流动性欠佳， 市场暂估隔拆利率降幅不致太大，密切关注央行委托银行代收隔夜资金利率降幅。 他们表示，尽管央行几乎确定将调降主要发行的28天期存单利率约7个基点至0.73%，但 央行代收隔夜资金利率异动幅度仍须视央行态度而定，上回央行降息代收利率微降2个基点 至0.300%，但那是先前已有六次调降纪录，所以此次实在难以测度央行代收利率降幅。 〞超SHOCK(震惊)的，接下来看央行指示。〞一位大型官股商银资调人员说。 台湾央行周四理监事会议决议降息半码(0.125个百分点)，意外连续二季度降息，重贴 现率降至1.625%。分析师纷纷改口，预估明年首季央行料再降息半码。 **隔拆微升** 至于今日市场交投，资调人士指出，距离年关只剩半个月时间，市场原已忧心资金将趋 紧，心态较保守，再加上过去原为市场资金供应者的大型金融机构，这两天反向操作成资金 需求者，致拆款利率上扬。 〞早上有点混乱，因为大型金融机构继续在市场上拿钱，拆款利率有上来一些。〞一位 大型商银资调人员说。 大型金融机构资调人员称，为支应放款资金需求，今天持续拆入资金；但就整体而言， 资金依旧是充沛的。 另有多位资调人员说，受到〞大金主〞继续在拆款市场拿钱影响，今天拆款市场稍显混 乱，拆款大都以到续做为主，利率亦因资金需求殷切而走扬，除隔拆利率自原来的0.300%微 升至0.31%，一周左右拆借利率上升2至3个基点亦升至0.37-38%。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.305% 0.302% --隔夜拆款利率区间 0.270-0.340% 0.270-0.330% --一周拆款利率区间 0.300-0.400% 0.300-0.380% **短票利率三级跳冲至0.42%** 短票市场方面，交易员指出，由于大型金融机构今天持续在市场拆入资金，短票市场资 金顿时大失血，利率因而三级跳，不仅月内利率自0.36%升至0.37%，跨月更是一口气跳升4 、5个基点。 〞今天市场很缺钱，连大金主都在市场上找钱，大家都吓死了，短票利率三级跳。〞 一位大型票券公司交易员说。 他们表示，由于银行体系资金出现资金短缺现象，特别是〞大金主〞这两天都没有多余 的资金买票，短票利率瞬间冲高，30天自保短票利率告别0.37%的低水准，一口气冲到0.41% 至0.42%，且逾半已成交于0.42%；60天及90天期利率也跟着走扬。 至于央行无预警再降半码，票券业者认为，现在市场仍缺跨年资金，年关将至操作转趋 保守，因此预估市场隔拆利率降幅不致过大，至于30天短票利率降幅将参考央行存单利率降 幅而定。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票利率大幅跳升，月内主要成交在0.37%， 上日则为0.36%，跨月主要成交在0.42%，部分成交在0.41%；上日则为0.37%。而60天期、90 天期短票利率主要成交在0.43%和0.44%，上日则为0.38%和0.39%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.37 9%，上日则在0.383%；上日区间为0.37-0.41%，前日区间则在0.36-0.41%；上日成交量65.9 4亿台币，前日66.88亿台币。 台湾央行周四称，共发行1,893.5亿台币定存单，持平于今日存单到期金额。至于本周 到期央行定存单共1兆31.3亿台币，周五为575亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为342亿台币，累积超额准备为2,542亿台币、 加计前期1%的超额准备达3,381亿台币。 **RP利率大致持稳** 债券附买回市场方面，证券商交易员称，今天投信资金有进有出，但整体而尚属充裕， 目前是银行端的资金比较紧，利率暂时不变，但若银行体系资金若持续趋紧，RP利率可能会 被迫往上调。 〞看到央行降息，眼镜差点掉下来。〞一位大型金融机构资金调度交易员说。 此外，央行再降半码，证券业者认为，明天首先观察央行代收隔拆利率状况，再视市场 资金情形及客户意愿来因应，央行降息效应暂估在年后才会明显反应，现在仍须反应跨年资 金偏紧的情势。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.38-0.39%，与上日水准一致；10天 期以上公司债RP主要成交在0.48-0.49%，与上日相同。债券附买回成交利率高低，与票券商 及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。 票券公司方面，交易员指出，今天投信公司资金充沛，RP利率维持不变，但多属短钱， 跨月资金情势不明朗。 〞今天投信钱很多，但都是短钱。〞一位大型票券公司交易员说。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持稳；短天期公债附买回利率区 间落在0.30-0.32%，与上日水准相同；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.37%，上日亦 同。(完) (审校 林高丽/曾祥进)