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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 20:01 BJT

东南亚股市：普遍收高，印尼和菲律宾央行双双维持利率不变

路透曼谷12月17日 - 东南亚股市周四普遍收高，美国一如广泛预期升息，促使投资者买入此前遭受打压的股票。印尼和菲律宾两家央行均维持利率不变后，领涨本地区股市。

印尼股市 收高1.6%，报4,555.96点，创下逾两周来最高收位，菲律宾股市 上涨1.4%，创下逾一周高位。

在美联储周三升息后，印尼和菲律宾央行周四双双维持指标利率不变，一如预期。

交易所数据显示，外资在印尼股市买超1.1万亿卢比(7,854万美元)，为7月初以来单日最高买超额。

新加坡 和马来西亚股市 均触及逾一周来最高收位，泰国 和越南股市 双双触及数周收盘高位。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 329.54 3.37 +1.03 -19.78 410.77

新加坡 2861.18 20.26 +0.71 -14.98 3365.15

马来西亚 1656.52 22.39 +1.37 -5.95 1761.25

泰国 1310.34 11.22 +0.86 -12.51 1497.67

印尼 4555.96 72.51 +1.62 -12.84 5226.95

菲律宾 6905.70 97.98 +1.44 -4.49 7230.57

越南 577.11 4.56 +0.80 +5.77 545.63

(完)

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(编译 于春红; 审校 张涛)

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