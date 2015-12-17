东南亚股市：普遍收高，印尼和菲律宾央行双双维持利率不变

全球金融：银行业已开始将迁移计划付诸实施，以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透曼谷12月17日 - 东南亚股市周四普遍收高，美国一如广泛预期升息，促使投资者买入此前遭受打压的股票。印尼和菲律宾两家央行均维持利率不变后，领涨本地区股市。
印尼股市 收高1.6%，报4,555.96点，创下逾两周来最高收位，菲律宾股市 上涨1.4%，创下逾一周高位。
在美联储周三升息后，印尼和菲律宾央行周四双双维持指标利率不变，一如预期。
交易所数据显示，外资在印尼股市买超1.1万亿卢比(7,854万美元)，为7月初以来单日最高买超额。
新加坡 和马来西亚股市 均触及逾一周来最高收位，泰国 和越南股市 双双触及数周收盘高位。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 329.54 3.37 +1.03 -19.78 410.77
新加坡 2861.18 20.26 +0.71 -14.98 3365.15
马来西亚 1656.52 22.39 +1.37 -5.95 1761.25
泰国 1310.34 11.22 +0.86 -12.51 1497.67
印尼 4555.96 72.51 +1.62 -12.84 5226.95
菲律宾 6905.70 97.98 +1.44 -4.49 7230.57
越南 577.11 4.56 +0.80 +5.77 545.63
(完)
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(编译 于春红; 审校 张涛)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导
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