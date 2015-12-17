美国各类经济指标总览--2015/12/17

美国商务部周四公布，美国第三季经常帐赤字为1,241.0亿美元，预估为赤字1,180.0亿美元。 美国劳工部公布，美国一周初请失业金人数降至27.1万人，预估为27.5万人。 世界大型企业研究会表示，美国11月领先指标上升0.4%，预估为上升0.1%。 失业率(%) 5.0 (11月) 5.0 (10月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (11月) 增加29.8 (10月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 消费者物价指数(CPI)(%) 持平 (11月) +0.2 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.2 (10月) 实质所得(%) +0.2 (10月) -0.2 (9月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.3 (11月) -0.4 (10月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.3 (10月) -0.3 (9月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.1 (第三季修正值) +3.9 (第二季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第三季修正值) +2.1 (第二季终值) 零售销售(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差438.9 (10月) 逆差424.6 (9月) 雇佣成本(%) +0.6 (第三季) +0.2 (第二季) 工业生产(%) -0.6 (11月) -0.4 (10月) 产能利用率(%) 77.0 (11月) 77.5 (10月) 初请失业金人数(万人) 27.1 (12月12日当周) 28.2 (12月5日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字650 (11月) 赤字1,360 (10月) 领先指标(%) +0.4 (11月) +0.6 (10月) 个人所得(%) +0.1 (10月) +0.2 (9月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) 0.1 (10月) -0.1 (9月) 消费者信贷(亿美元) 增加159.8 (10月) 增加285.7 (9月修正值) 企业库存(%) 持平 (10月) ＋0.1% (9月修正值) 建筑支出(%) +1.0 (10月) +0.6 (9月修正值) 消费者信心 97.6 (10月) 102.6 (9月修正值) 房屋开工(万户) 117.3 (11月) 106.2 (10月修正值) 建筑许可(万户) 128.9 (11月) 116.1 (10月修正值) 成屋销售(万户) 536 (10月) 555 (9月修正值) 新屋销售(万户) 49.5 (10月) 44.7 (9月修正值) 工厂订单(%) +1.5% (10月) -0.8 (9月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) 2.9 (10月修正值) -0.8 (9月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.9 (11月) 59.1 (10月) 供应管理协会制造业指数 48.6 (11月) 50.1 (10月) 趸售(批发)库存(%) -0.1 (10月) 0.2 (9月修正值) 进口物价(%) -0.4 (11月) -0.3 (10月修正值) 出口物价(%) -0.6 (11月) -0.2 (10月修正值) 单位劳工成本(%) +1.8 (第三季修正值) +2.0 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +2.2 (第三季修正值) +3.5 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,241.2 (第三季) 赤字1,110.9 (第二季修正值)