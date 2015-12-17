美国各类经济指标总览--2015/12/17

路透基点：四维图新首涉境外贷款市场，筹办1亿美元并购贷款--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。
美国商务部周四公布，美国第三季经常帐赤字为1,241.0亿美元，预估为赤字1,180.0亿美元。 美国劳工部公布，美国一周初请失业金人数降至27.1万人，预估为27.5万人。 世界大型企业研究会表示，美国11月领先指标上升0.4%，预估为上升0.1%。 失业率(%) 5.0 (11月) 5.0 (10月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (11月) 增加29.8 (10月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 消费者物价指数(CPI)(%) 持平 (11月) +0.2 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.2 (10月) 实质所得(%) +0.2 (10月) -0.2 (9月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.3 (11月) -0.4 (10月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.3 (10月) -0.3 (9月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.1 (第三季修正值) +3.9 (第二季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第三季修正值) +2.1 (第二季终值) 零售销售(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差438.9 (10月) 逆差424.6 (9月) 雇佣成本(%) +0.6 (第三季) +0.2 (第二季) 工业生产(%) -0.6 (11月) -0.4 (10月) 产能利用率(%) 77.0 (11月) 77.5 (10月) 初请失业金人数(万人) 27.1 (12月12日当周) 28.2 (12月5日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字650 (11月) 赤字1,360 (10月) 领先指标(%) +0.4 (11月) +0.6 (10月) 个人所得(%) +0.1 (10月) +0.2 (9月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) 0.1 (10月) -0.1 (9月) 消费者信贷(亿美元) 增加159.8 (10月) 增加285.7 (9月修正值) 企业库存(%) 持平 (10月) ＋0.1% (9月修正值) 建筑支出(%) +1.0 (10月) +0.6 (9月修正值) 消费者信心 97.6 (10月) 102.6 (9月修正值) 房屋开工(万户) 117.3 (11月) 106.2 (10月修正值) 建筑许可(万户) 128.9 (11月) 116.1 (10月修正值) 成屋销售(万户) 536 (10月) 555 (9月修正值) 新屋销售(万户) 49.5 (10月) 44.7 (9月修正值) 工厂订单(%) +1.5% (10月) -0.8 (9月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) 2.9 (10月修正值) -0.8 (9月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.9 (11月) 59.1 (10月) 供应管理协会制造业指数 48.6 (11月) 50.1 (10月) 趸售(批发)库存(%) -0.1 (10月) 0.2 (9月修正值) 进口物价(%) -0.4 (11月) -0.3 (10月修正值) 出口物价(%) -0.6 (11月) -0.2 (10月修正值) 单位劳工成本(%) +1.8 (第三季修正值) +2.0 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +2.2 (第三季修正值) +3.5 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,241.2 (第三季) 赤字1,110.9 (第二季修正值)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup) 周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透上海1月20日 - 中国进出口银行周五公告，将于下周一(23日)招标发行至多80亿元两期固息债，期限 一年和三年。 上述一年期债为该行2017年第一期新发债券，三年期为该行2016年第15期 的增发债，票 面利率为3.15%。 具体发行条款如下： 2017年第一期新发债、2016年第15期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 1/3年：各40亿元 期限/计息方式 1/3年固息 招标时间 1月23日14:00-15:30 招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式) 缴款日 1月24日 起息日 1年：2017年1月24日；3年：2016年12月5日 发行期 1/23-1/24 上市日