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市场报道 | 2015年 12月 17日 星期四 23:03 BJT

美国热股：联邦快递季度净利好于预期，股价上涨逾2%

路透12月17日 - 联邦快递(FedEx) 周三公布好于预期的季度净利，称利润率上升、削减成本和实际税率下降抵销了工业生产和全球贸易疲弱对公司业务的影响。

联邦快递在周四早盘上升2.78%，报152.96美元。(完)

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