美国热股：甲骨文发布第三季财测后股价跌逾4%

路透基点：日盛国际租赁三年期贷款提高到24亿台币--TRLPC
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
路透12月17日 - 企业软件生产商甲骨文 周三公布第三季财测，部分市场人士认为较分析师的预期更疲弱。
甲骨文预计第三季每股收益约为0.63-0.66美元，营收将持平至上升3%，为93.3-96.1亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为甲骨文第三季每股收益0.65美元，营收为92.8亿美元。
“甲骨文的财测比分析师的预期更为疲弱，还表示公司未来面临众多成长挑战，”FBR Capital Markets分析师Daniel Ives说。
甲骨文在周四早盘大跌4.04%，报37.34美元。
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