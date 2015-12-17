欧洲汇市：英镑兑美元跌至八个月低位，因美元全线上涨

路透伦敦12月17日 - 英镑周四和其他主要货币一样，兑美元下跌，但兑欧元上涨，因英国圣诞节前的11月零售销售上升，凸显英国经济前景仍然强劲。

英镑在过去数周走低，因担心有关英国退欧的争议，以及认为英国央行将步美联储升息的后尘，会在明年升息的可能性下降。

美元兑各种主要货币均上涨，美联储在周三进行十年来首次升息。除了在英国零售销售数据公布后短暂攀升外，英镑和其他主要货币的走势一致，兑美元今日走低。

伦敦尾盘出现另一轮卖盘，令英镑兑美元跌0.8%，报1.5877美元，此为4月中来最低水准。

“零售销售数据无疑是强劲的，因此，英镑未能从中得到很大益处，这点非常有趣，”巴克莱的外汇策略师Hamish Pepper表示。

“总体来看，你会说最近英国公布的其他数据不是特别出色，英国央行没有升息的重大压力。可能需要更多像今天这样的强劲数据，市场才会改变走势。”

英镑兑欧元 持稳在0.7278英镑，在早上数据公布后不久，触及0.7233英镑高位。