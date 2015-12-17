欧洲汇市：英镑兑美元跌至八个月低位，因美元全线上涨

路透基点：四维图新首涉境外贷款市场，筹办1亿美元并购贷款--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。
路透伦敦12月17日 - 英镑周四和其他主要货币一样，兑美元下跌，但兑欧元上涨，因英国圣诞节前的11月零售销售上升，凸显英国经济前景仍然强劲。
英镑在过去数周走低，因担心有关英国退欧的争议，以及认为英国央行将步美联储升息的后尘，会在明年升息的可能性下降。
美元兑各种主要货币均上涨，美联储在周三进行十年来首次升息。除了在英国零售销售数据公布后短暂攀升外，英镑和其他主要货币的走势一致，兑美元今日走低。
伦敦尾盘出现另一轮卖盘，令英镑兑美元跌0.8%，报1.5877美元，此为4月中来最低水准。
“零售销售数据无疑是强劲的，因此，英镑未能从中得到很大益处，这点非常有趣，”巴克莱的外汇策略师Hamish Pepper表示。
“总体来看，你会说最近英国公布的其他数据不是特别出色，英国央行没有升息的重大压力。可能需要更多像今天这样的强劲数据，市场才会改变走势。”
英镑兑欧元 持稳在0.7278英镑，在早上数据公布后不久，触及0.7233英镑高位。
英国11月零售销售较上月增长1.7%，较0.5%的预估增幅多超过两倍，11月零售销售较上年同期增长5.0%，也远高于预估的增长3.0%。 (完)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup) 周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透上海1月20日 - 中国进出口银行周五公告，将于下周一(23日)招标发行至多80亿元两期固息债，期限 一年和三年。 上述一年期债为该行2017年第一期新发债券，三年期为该行2016年第15期 的增发债，票 面利率为3.15%。 具体发行条款如下： 2017年第一期新发债、2016年第15期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 1/3年：各40亿元 期限/计息方式 1/3年固息 招标时间 1月23日14:00-15:30 招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式) 缴款日 1月24日 起息日 1年：2017年1月24日；3年：2016年12月5日 发行期 1/23-1/24 上市日