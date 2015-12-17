金属期市：期锌跌至六年半低位，因美国加息提振美元

* 中国铜加工商预计明年精炼费用降低－矿企消息人士

* 尽管有大型矿场关闭，但投机商仍抛售锌

* LME金属中锌的投机空头仓位最多－Marex

* 期铅触及逾两周低点

路透伦敦12月17日 - 期锌周四下跌至近六年半来最低水准，其他工业金属也下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)实施近10年来首次升息推高美元。

一些分析师对LME锌价在基本金属中跌幅最大感到意外，因全球最大的锌矿场之一Century关闭。

“美元今日上涨对基本金属造成影响，但令我感到意外的是，在Century矿场实际正关闭的情况下，锌价仍承受这么大的压力。”德国商业银行商品研究部主管Eugen Weinberg说。

伦敦金属交易所(LME)期锌 收低1.1%，报每吨1,495美元，在触及2009年7月来最低水准1,474美元后缩减跌幅。周三，期锌收高0.5%。

精炼锌供应在收紧之际，半制成的锌供应短缺的情况将需要等一些时间，因为库存充足，麦格理分析师Vivienne Lloyd在报告中说。

“我们预计原材料供应短缺将转化为锌供应严重不足要等到明年...上海溢价应在明年第一季末开始上涨，反映这情况。”

经纪Marex Spectron表示，上周锌的投机空头仓位增至LME金属中最多的。今年锌价重挫32%。

其他LME金属也下滑，因美联储在周三升息，带动美元上涨至两周高位。

LME期铜 收跌1.4%，至一周低位每吨4,543美元，上日攀升1%。

铜价在上月触及的六年低位4,443.50美元的上方已形成底部。

一矿企消息人士称，在江西铜业 和智利矿商Antofagasta Minerals就2016年加工精炼费用(TC/RC)达成协议，该费用比2015年的下跌9%后，更多铜矿和冶炼商达成的明年加工精炼费用将可低于今年的水准。

期镍 收跌1.4%，报8,630美元。

期铅 收跌2.9%，报1,617美元，为逾两周低位。期锡 收涨0.03%，报14,650美元。