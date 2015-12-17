芝加哥期市：CBOT大豆和豆粕上涨，因回补空头

路透基点：四维图新首涉境外贷款市场，筹办1亿美元并购贷款--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。
路透芝加哥12月17日 - 芝加哥商品交易所(CBOT)大豆期货周四上涨1.5%，交易商表示，因价格跌至逾三周最低水准后出现一轮空头回补。
一些天气预报显示巴西北部将迎来干燥天气，当地是关键的大豆种植地区，这促使一些投资者回补过去几周建立的大豆空头头寸。
交易商称，美国种植预估数据也支撑大豆市场。民间分析机构Informa Economics将其2016年美国大豆种植面积下调至8,453.7万英亩，之前预估为8,530万英亩。
豆粕期货上涨，也受回补空头推动。指标1月豆粕合约 收高约2%，早盘降至合约新低。
豆油期货连跌第三日，触及12月1日来最低水准，因交易商出脱豆油多头/豆粕空头的套利交易。原油价格下跌，也向豆油施压。
3月大豆期货合约 收涨14-1/2美分，报每蒲式耳8.77美元。
3月豆粕合约 收涨6美元，报每短吨275.9美元。3月豆油合约 跌0.3美分，报30.07美分。
今日CBOT大豆预估成交量为334,128口，豆粕为129,108口，豆油为139,101口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup) 周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透上海1月20日 - 中国进出口银行周五公告，将于下周一(23日)招标发行至多80亿元两期固息债，期限 一年和三年。 上述一年期债为该行2017年第一期新发债券，三年期为该行2016年第15期 的增发债，票 面利率为3.15%。 具体发行条款如下： 2017年第一期新发债、2016年第15期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 1/3年：各40亿元 期限/计息方式 1/3年固息 招标时间 1月23日14:00-15:30 招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式) 缴款日 1月24日 起息日 1年：2017年1月24日；3年：2016年12月5日 发行期 1/23-1/24 上市日