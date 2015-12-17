芝加哥期市：CBOT大豆和豆粕上涨，因回补空头

路透芝加哥12月17日 - 芝加哥商品交易所(CBOT)大豆期货周四上涨1.5%，交易商表示，因价格跌至逾三周最低水准后出现一轮空头回补。

一些天气预报显示巴西北部将迎来干燥天气，当地是关键的大豆种植地区，这促使一些投资者回补过去几周建立的大豆空头头寸。

交易商称，美国种植预估数据也支撑大豆市场。民间分析机构Informa Economics将其2016年美国大豆种植面积下调至8,453.7万英亩，之前预估为8,530万英亩。

豆粕期货上涨，也受回补空头推动。指标1月豆粕合约 收高约2%，早盘降至合约新低。

豆油期货连跌第三日，触及12月1日来最低水准，因交易商出脱豆油多头/豆粕空头的套利交易。原油价格下跌，也向豆油施压。

3月大豆期货合约 收涨14-1/2美分，报每蒲式耳8.77美元。

3月豆粕合约 收涨6美元，报每短吨275.9美元。3月豆油合约 跌0.3美分，报30.07美分。

今日CBOT大豆预估成交量为334,128口，豆粕为129,108口，豆油为139,101口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)