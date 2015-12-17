芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因回补空头和大豆及玉米上涨

路透基点：四维图新首涉境外贷款市场，筹办1亿美元并购贷款--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。
路透芝加哥12月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周四收高，交易商表示，3月小麦合约 从两周低位回升，因回补空头和大豆期货上涨。
CBOT小麦早盘跟随大豆和玉米走低，此前新的阿根廷政府采取措施，使比索贬值，这可能驱动阿根廷农户在未来数周和数月出售谷物和大豆。
美元上涨 为小麦带来压力。美元触及两周高位，因昨日美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布加息。
但小麦和大豆及玉米一起走坚，受助于回补空头，此前天气预报巴西大豆种植带天气干燥。
美国农业部(USDA)公布上周出口销售2015/16年美国小麦32.02万吨，符合25-45万吨的市场预估区间。
CBOT-3月小麦期货 收报每蒲式耳4.84美元，上涨1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为98,366口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup) 周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透上海1月20日 - 中国进出口银行周五公告，将于下周一(23日)招标发行至多80亿元两期固息债，期限 一年和三年。 上述一年期债为该行2017年第一期新发债券，三年期为该行2016年第15期 的增发债，票 面利率为3.15%。 具体发行条款如下： 2017年第一期新发债、2016年第15期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 1/3年：各40亿元 期限/计息方式 1/3年固息 招标时间 1月23日14:00-15:30 招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式) 缴款日 1月24日 起息日 1年：2017年1月24日；3年：2016年12月5日 发行期 1/23-1/24 上市日