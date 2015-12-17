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市场报道 | 2015年 12月 18日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因回补空头和大豆及玉米上涨

路透芝加哥12月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周四收高，交易商表示，3月小麦合约 从两周低位回升，因回补空头和大豆期货上涨。

CBOT小麦早盘跟随大豆和玉米走低，此前新的阿根廷政府采取措施，使比索贬值，这可能驱动阿根廷农户在未来数周和数月出售谷物和大豆。

美元上涨 为小麦带来压力。美元触及两周高位，因昨日美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布加息。

但小麦和大豆及玉米一起走坚，受助于回补空头，此前天气预报巴西大豆种植带天气干燥。

美国农业部(USDA)公布上周出口销售2015/16年美国小麦32.02万吨，符合25-45万吨的市场预估区间。

CBOT-3月小麦期货 收报每蒲式耳4.84美元，上涨1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为98,366口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)

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