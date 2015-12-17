国际油市：油价下挫逾1%，因供应再度增加和美元急升

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
* 布兰特原油收位较2004年7月低位高不到1美元
* Genscape称最近一周库欣原油库存增加140万桶，令供应忧虑加剧
* 美元触及两周高位，向原油和商品市场施压
路透纽约12月17日 - 油价周四下挫逾1%，全球指标布兰特原油收位离2004年低位不远，此前美国原油期货交割地库欣的供应再度增加，加重对全球供应过剩的忧虑。
但市场交投清淡，分析师说，油价还能在11年低位之上撑多久的不确定性使一些市场人士作壁上观。
布兰特原油 收低0.33美元，报每桶37.06美元，较2004年低位36.40美元高不到1美元。
美国原油期货 收跌0.57美元，或1.6%，报每桶34.95美元，盘中低见34.63美元。周一，美国原油触及七年低点34.53美元。
市场交投疏落，美国原油合约成交量略低于1.8亿桶，一周前为7.5亿桶。
看到市场资讯公司Genscape数据的交易商称，Genscape报告，最新一周库欣原油库存增加140万桶。
美元兑一篮子货币 周四触及两周高位，使美元计价的原油和其他商品对持有包括欧元在内的其他货币的投资者来说更昂贵。
石油输出国组织(OPEC)预计，2016年油价明显上涨的可能性不大。 这增加了油市的利空人气。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。